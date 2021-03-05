Місія МВФ може повернутися в Україну у квітні, після скасування обмежень ціни на газ

Місія Міжнародного валютного фонду може повернутися до України в квітні, після втрати чинності встановленої урядом граничної ціни на газ для населення.

Про це голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив "Суспільному".

"Місія МВФ завершила свою проміжну роботу, і вони вказали на нюанси в нашій спільній роботі, які їх хвилюють по виконанню домовленостей. Сказали, що скоро повернуться, зокрема, після того, як закінчиться наша історія з газом. Вона триває до першого квітня", - зазначив Корнієнко.

За його словами, регулювання цін на газ не є єдиним зауваженням МВФ до України, "також їх хвилює судова реформа та антикорупційне законодавство".

Аналогічну інформацію учора на пресконференції навів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він заявив, що ухвалення законопроєкту про Національне антикорупційне бюро є одним із ключових пунктів серед питань Міжнародного валютного фонду до України. Іще два питання - закон про Вищу раду правосуддя та посилення відповідальності за брехню в деклараціях.

Шмигаль також повідомив, що Україна поки не веде перемовин щодо продовження програми МВФ або нових програм. Роботу щодо цього планують після отримання другого траншу.

13 лютого місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні, але рішення про перегляд програми stand by ще не ухвалено. Перший і поки що єдиний транш за чинною кредитною програмою stand by в розмірі 2,1 млрд доларів Україна отримала в червні 2020 року. Загальна сума 18-місячної програми - 5 млрд доларів.

У МВФ від початку висловлювали занепокоєння ручним регулюванням цін на газ, адже в державі вже запрацював ринок газу. Втім уряд пішов на зниження цін на тлі масових протестів у різних містах.