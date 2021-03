Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі

Китайські інвестори "Мотор Січі" готують нові позови проти України.

Про це йдеться на сайті інвесторів у відповідь на заяву лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про можливу націоналізацію заводу та слова президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва про обман зі сторони китайців.

"Такі зловмисні дії, як спроба насильницької націоналізації ПАТ «Мотор Січ», що належить китайським інвесторам, вкотре порушують закон, а також суперечать базовим принципам ринкової економіки. Зазначені дії тільки допоможуть китайським інвесторам виграти міжнародний інвестиційний арбітраж і відшкодувати всі капіталовкладення і понесені збитки. За що держава Україна буде зганьблена перед усією світовою громадськістю", - сказано в заяві власника китайської Skyrizon Aircraft Holdings Ван Цзіна.

Інвестиційний спір має розглядатись арбітражним трибуналом ad hoc (створеним для конкретного випадку), який наразі формується сторонами.

Ван Цзін сказав, що за останні чотири роки навколо "Мотор Січі" склалася дуже складна ситуація, яку китайська сторона планує розв'язувати в судовому порядку.

"Ми вже подали і готуємося подати ще низку судових позовів як в Україні й Китаї, так і на міжнародному рівні. Ми будемо рішуче захищати й охороняти законні права китайських інвесторів", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що 4 вересня 2020 року китайські інвестори "Мотор Січі" направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційну суперечку з вимогою про відшкодувати 3,5 мільярда доларів (пізніше сума позову збільшилася до 3,6 мільярда доларів). На початку грудня китайська сторона направила звернення в міжнародний арбітраж згідно з угодою між Україною та Китаєм про заохочення і взаємний захист інвестицій.

Китайці ще в 2016 році домовилися з власником "Мотор Січі" Вячеславом Богуслаєвим про купівлю заводу, але угода не була завершена через втручання держави.

У липні 2017 року СБУ порушила кримінальне провадження про диверсію, а з квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів акції "Мотор Січ" перебувають під арештом.

У січні 2021 року США внесли у "чорний список" китайську компанію Skyrizon, яка намагається придбати "Мотор Січ" разом з українським бізнесменом Олександром Ярославським.

Україна слідом ввела санкції проти Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. і її дочірніх компаній Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Skyrizon Aircraft Holdings Limited , а також Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. і трьох громадян Китаю, серед яких власник Skyrizon Ван Цзін і президент компанії Ду Тао.