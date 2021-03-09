Укравтодор аргументував, чому зможе добудувати Дарницький міст в Києві за рік

В Укравтодорі підтвердили, що добудувати за рік Дарницький міст у Києві, попри заяви деяких політиків, можливо.

"Наразі усі процеси вибудувані таким чином, щоб максимально прискорити усі бюрократичні процедури. Якщо УЗ не матиме ускладнень під час проведення закупівель та отримання дозволів — реалістично розпочати роботи на Дарницькому мосту вже влітку цього року. Ми маємо досвід будівництва складних інфраструктурних об’єктів у форматі 24/7 — і цей об’єкт не стане винятком. Тому будь-який скепсис щодо термінів реалізації цього проєкту — від нестачі аналогічного досвіду", — заявив координатор Національної програми відновлення мостів Андрій Івко, якого цитує пресслужба Укравтодору.

Також повідомляється, що Укравтодор разом з Укрзалізницею, на балансі якої перебуває Дарницький міст, уже розробили поетапний план реалізації проєкту. Коригування проєкту вже розпочато — цим займається проєктна організація «Дніпрогіпротранс». Як тільки цей процес буде завершено, Укрзалізниця оголосить тендер на визначення підрядної організації, яка займатиметься вже безпосередньо будівництвом.

В Укравтодорі наголошують, що у 2020 році боротьба з довгобудами стала пріоритетною для Дорожнього агентства у рамках президентської програми "Велике будівництво". Упродовж року в Україні було завершено понад 10 знакових мостів-недобудов.

Наприклад, на Закарпатті був завершений "Буштинський міст" — довгобуд із 16-річною історією. У листопаді рух мостом було відкрито — фактично, всі основні роботи було завершено за 4 місяці.

Ще один знаковий об'єкт з багатолітньою історією будівництва – міст "Софії" у селі Маршинці (Чернівецька область). Його почали споруджувати у 2008 році, але майже одразу заморозили. Як і у випадку з Буштинським мостом, якісна підготовка та чітке слідування графіку дозволили завершити міст за 4-5 місяців.

Усі рекорди зі швидкості добудови минулого року побив міст через Чортомлик в Олексіївці (Дніпропетровська область). Влітку там були розпочаті роботи за принципом проєктуй-будуй, і вже у грудні 2020 року рух мостом було відкрито.