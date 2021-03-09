Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
У Києві затримали підозрювану у вбивстві поліцейської
У Києві затримали підозрювану у вбивстві поліцейської
У Києві відбувся Марш жінок, паралельно пройшла акція "Операція з порятунку феміністок"
У Києві відбувся Марш жінок, паралельно пройшла акція "Операція з порятунку феміністок"
Меган Маркл у інтерв'ю Опрі заявила, що члени королівської родини обговорювали колір шкіри її сина
Меган Маркл у інтерв'ю Опрі заявила, що члени королівської родини обговорювали колір шкіри її сина
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
Правозахисники повідомили, що в ОРДЛО готуються до військових дій
Правозахисники повідомили, що в ОРДЛО готуються до військових дій
Під дачею Зеленського влаштували акцію на підтримку Стерненка і Антоненка
Під дачею Зеленського влаштували акцію на підтримку Стерненка і Антоненка
Зеленський фейковою цитатою Шевченка показав, як працює дезінформація
Зеленський фейковою цитатою Шевченка показав, як працює дезінформація
Корея оприлюднила попереднє розслідування смертей після щеплення від ковіду – зв'язку з вакцинуванням не знайшли
Корея оприлюднила попереднє розслідування смертей після щеплення від ковіду – зв'язку з вакцинуванням не знайшли
ГоловнаЕкономікаДержава

У Держводагентства заберуть функції з меліорації земель

Частина повноважень агентства перейде до Мінагрополітики.

У Держводагентства заберуть функції з меліорації земель
Фото: ahtubatv.ru

Кабінет міністрів забере у Державного агентства водних ресурсів функції з гідротехнічної меліорації земель та передать їх новоствореному Міністерству аграрної політики та продовольства.

Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, в сферу управління якого входить Держводагентство.

В Мінприроди вивчили досвід Франції, Польщі, Угорщини, Іспанії та Австралії і з'ясували, що в більшості з цих країн функція гідротехнічної меліорації покладається на державні органи з управління сільським господарством.

Тому зрошення та осушення – функції, що є важливими для забезпечення продовольчої безпеки – в Україні теж перейдуть до Мінагрополітики.

"Міндовкілля розпочинає процес «перезавантаження» водної політики та Держводагентства. Нова концепція розвитку посилить водний менеджмент та зробить його націленим на досягнення екологічних цілей, поліпшення стану вод та протипаводковий захист", - заявив міністр захисту довкілля Роман Абрамовський.

Держводагентство затверджуватиме правила і регулюватиме режими роботи водосховищ, водойм та використання водних ресурсів в умовах кліматичних змін та маловоддя. Для зменшення негативних наслідків паводків та управління ризиками затоплення агентство також впроваджуватиме протипаводковий захист.

Нагадаємо, що раніше Кабінет міністрів анонсував розвиток зрошувальних систем на півдні України в рамках програми "велике будівництво"

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також