У Держводагентства заберуть функції з меліорації земель

Кабінет міністрів забере у Державного агентства водних ресурсів функції з гідротехнічної меліорації земель та передать їх новоствореному Міністерству аграрної політики та продовольства.

Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, в сферу управління якого входить Держводагентство.

В Мінприроди вивчили досвід Франції, Польщі, Угорщини, Іспанії та Австралії і з'ясували, що в більшості з цих країн функція гідротехнічної меліорації покладається на державні органи з управління сільським господарством.

Тому зрошення та осушення – функції, що є важливими для забезпечення продовольчої безпеки – в Україні теж перейдуть до Мінагрополітики.

"Міндовкілля розпочинає процес «перезавантаження» водної політики та Держводагентства. Нова концепція розвитку посилить водний менеджмент та зробить його націленим на досягнення екологічних цілей, поліпшення стану вод та протипаводковий захист", - заявив міністр захисту довкілля Роман Абрамовський.

Держводагентство затверджуватиме правила і регулюватиме режими роботи водосховищ, водойм та використання водних ресурсів в умовах кліматичних змін та маловоддя. Для зменшення негативних наслідків паводків та управління ризиками затоплення агентство також впроваджуватиме протипаводковий захист.

Нагадаємо, що раніше Кабінет міністрів анонсував розвиток зрошувальних систем на півдні України в рамках програми "велике будівництво"