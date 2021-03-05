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Земельна реформа не була умовою програми МВФ, - Мілованов

"Коли в 2019 році восени вносили законопроект в парламент, це не було в програмі з МВФ вимогою".

Земельна реформа не була умовою програми МВФ, - Мілованов
Фото: kmu.gov.ua

Ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а нині - радник голови Офісу Президента Тимофій Милованов заявив, що проведення реформи ринку землі не було умовою програми Міжнародного валютного фонду.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна-24".

"Візьміть, наприклад, реформу ринку землі, яку за часи Гройсмана зняли з програми МВФ, тому що не могли виконати. Вона була, її погодили не робити. Вона була зроблена просто так. Ні в якому меморандумі не було написано. Коли в 2019 році восени вносили законопроект в парламент, це не було в програмі з МВФ вимогою", - наголосив Милованов.

Нагадаємо, у 2017 році МВФ виключив земельну реформу зі списку вимог до України. Серед вимог, які залишилися, - пенсійна реформа, закони про приватизацію та про антикорупційний суд.

У квітні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі ("Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" № 552-IX).

Законопроєкт було прийнято вночі 31 березня 2020 року 259 голосами. Скасування мораторію на продаж землі підтримали депутати фракцій "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "Голос" і група "Довіра". Після прийняття закону інші депутати зареєстрували 13 пропозицій про скасування результатів голосування. Ці проєкти були обов'язковими для розгляду, тому спікер парламенту Дмитро Разумков не мав права направляти відповідні закони на підпис президентові.

13 квітня пропозиції поставили на голосування, але жоден з проєктів не набрав необхідної кількості голосів. Того ж дня Рада на позачерговому засіданні розблокувала підписання цього законопроєкту.

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