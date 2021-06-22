Уряд не планує націоналізацію заводу "Мотор Січ", - Уруський

Для встановлення контролю над підприємством держава може увійти в його капітал.

Уряд України не планує проводити націоналізацію заводу з виробництва авіадвигунів "Мотор Січ".

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, передає Uaprom.info.

"Ми не говоримо про націоналізацію. Йдеться про контроль держави над стратегічним підприємством", - сказав Уруський.

Раніше представники партії "Слуга народу" говорили про підготовку законопроєкту про націоналізацію підприємства. А 23 березня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про повернення "Мотор Січі" державі. Згодом суд заарештував 100% акцій компанії, контроль над якою протягом останніх п'яти років намагалися встановити китайські інвестори, пов'язані з фірмою Skyrizon Aircraft Holdings.

За словами Уруського, для встановлення контролю над підприємством держава може увійти в його капітал.

"Я думаю, що буде проведена докапіталізація «Мотор Січі», і в кінцевому підсумку контрольний пакет акцій буде у держави", - пояснив він і додав, що це все поки в стадії обговорення та аналізу.

Віце-прем'єр також висловив сумнів на рахунок участі держконцерну "Укроборонпром" в управлінні заводом, посилаючись на те, що він сам знаходиться в стадії трансформації.

Нагадаємо, 11 березня Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про повернення ПАТ "Мотор Січ" у державну власність. Інвестори підприємства при цьому отримають компенсації. Секретар РНБО Олексій Данілов потім пояснив, що мова йде не про націоналізацію, а про "повернення у власність українського народу відповідно до законодавства".

"Слово "націоналізація" не було ніяким чином використано ні на засіданні РНБО, ні в рішенні, яке приймалося РНБО, ні на брифінгу, на якому я виступав. Ми сьогодні знаходимося в інформаційній війні з Російською Федерацією, яка має безпосереднє відношення спільно з Китаєм до спроб захоплення підприємства "Мотор Січ", тому ми маємо сьогодні таку негативну інформацію щодо націоналізації. Йшлося про те, що підприємство "Мотор Січ" найближчим часом буде повернуто у власність українського народу законним способом відповідно до чинного законодавства", - поясняв Данилов.

20 березня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення про накладання арешту на цілісний майновий комплекс та 100% акцій АТ “Мотор Січ”. Головне слідче управління СБУ здійснює досудові розслідування щодо “Мотор Січі” за двома напрямами. Перший – за ознаками злочинів, передбачених статтями 14, 15, 111 та 113 Кримінального кодексу (щодо диверсійної та підривної діяльності на користь РФ). Другий – за ознаками злочинів, передбачених статтями 209, 212 та 364 Кримінального кодексу України. В ньому досліджуються порушення законодавства під час первинної приватизації і подальшої незаконної концентрації акцій.