Єврокомісія відкрила антимонопольну справу проти Google

Європейська комісія відкрила почала антимонопольне розслідування проти Google, під час якого буде перевірятися діяльність компанії на ринку онлайн-реклами.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Стурбованість Єврокомісії викликає те, що Google одночасно збирає дані про користувачів з метою таргетування рекламних повідомлень, продає місця під рекламу і водночас виступає посередником в Інтернеті. Тобто компанія присутня майже на всіх рівнях ринку інтернет-реклами.

За словами віце-президентки Єврокомісії Маргрет Вестагер, в ході розслідування буде перевірятися, чи компанія зловживає своїм становищем, щоб створити нерівні умови для конкуруючих служб онлайн-реклами.

Крім того, на предмет чесної конкуренції буде розглядатися політика Google щодо стеження користувачами.

Нагадаємо, що на початку червня схоже розслідування було розпочато по відношенню до Facebook.