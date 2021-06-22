У селі біля Хотина утворився карстовий провал
У селі біля Хотина утворився карстовий провал
Євро-2020: збірна України програла Австрії з рахунком 0:1 (оновлено)
Євро-2020: збірна України програла Австрії з рахунком 0:1 (оновлено)
Росіяни назвали Сталіна найвидатнішою людиною всіх часів і народів
Росіяни назвали Сталіна найвидатнішою людиною всіх часів і народів
Дороги під відсотки: обласні ради беруть кредити на «велике будівництво»
Дороги під відсотки: обласні ради беруть кредити на «велике будівництво»
Поразка «вірменського Медведчука»
Поразка «вірменського Медведчука»
Україна домовилася з Великобританією про спільне виробництво військових кораблів
Україна домовилася з Великобританією про спільне виробництво військових кораблів
США поділили між країнами 55 млн доз вакцини від ковіду, Україна - в числі отримувачів
США поділили між країнами 55 млн доз вакцини від ковіду, Україна - в числі отримувачів
Ще сім країн долучилися до авіабойкоту Білорусі
Ще сім країн долучилися до авіабойкоту Білорусі
На Київщині стався вибух у житловій п'ятиповерхівці, загинула людина (оновлено)
На Київщині стався вибух у житловій п'ятиповерхівці, загинула людина (оновлено)
ГоловнаЕкономікаБізнес

Єврокомісія відкрила антимонопольну справу проти Google

Перевірятимуть діяльність компанії на ринку онлайн-реклами.

Єврокомісія відкрила антимонопольну справу проти Google
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія відкрила почала антимонопольне розслідування проти Google, під час якого буде перевірятися діяльність компанії на ринку онлайн-реклами.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Стурбованість Єврокомісії викликає те, що Google одночасно збирає дані про користувачів з метою таргетування рекламних повідомлень, продає місця під рекламу і водночас виступає посередником в Інтернеті. Тобто компанія присутня майже на всіх рівнях ринку інтернет-реклами.

За словами віце-президентки Єврокомісії Маргрет Вестагер, в ході розслідування буде перевірятися, чи компанія зловживає своїм становищем, щоб створити нерівні умови для конкуруючих служб онлайн-реклами.

Крім того, на предмет чесної конкуренції буде розглядатися політика Google щодо стеження користувачами.

Нагадаємо, що на початку червня схоже розслідування було розпочато по відношенню до Facebook.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також