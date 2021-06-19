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Кабмін продовжив контракти членів наглядової ради "Укрзалізниці" на три місяці

За цей час збираються провести конкурс та знайти їм заміну.

Кабмін продовжив контракти членів наглядової ради "Укрзалізниці" на три місяці
Фото: Александр Рудоманов

Кабінет міністрів продовжив повноваження членів наглядової ради "Укрзалізниці", контракти з якими закінчилися 19 червня, на строк до трьох місяців.

Про це повідомляється в розпорядженні №666 від 18 червня.

Уряд вирішив обрати членами наглядової ради Шевкі Аджунера, Андреаса Матьє (незалежні члени), Сергія Лещенка та Олега Журавльова (представники держави) на строк до прийняття рішення про призначення нових членів за результатами конкурсу, але не більше ніж на три місяці.

Строк дії контрактів продовжується шляхом укладання додаткових договорів.

Нагадаємо, що у квітні 2021 року тимчасова слідча комісія Верховної Ради визнала роботу наглядової ради "Укрзалізниці" незадовільною та закликала змінити її членів.

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