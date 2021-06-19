Мінфін оцінив святкування і підготовку до 30-ї річниці незалежності у 5,4 млрд гривень

Заходи з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України, затверджені розпорядженням Кабінету міністрів №583 від 31 травня, обійдуться у 5,4 млрд гривень.

Про це свідчить висновок Міністерства фінансів.

"Відповідно до фінансово-економічних розрахунків до проєкту акта його реалізація потребуватиме коштів з державного та місцевих бюджетів в обсязі 2 423,2 млн грн, у тому числі додаткова потреба становитиме 840,5 млн гривень", - сказано в ньому.

Оновлено. В Мінфіні зазначили, що сума витрат безпосередньо на урочистості прогнозується на рівні 100 млн грн. План заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України, крім святкових урочистостей, включає масштабні інфраструктурні проєкти, зокрема, модернізацію 6 регіональних аеропортів, розбудову євроколії Київ - Львів - Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдит.

Затверджений Кабінетом міністрів план передбачає цілий ряд заходів, серед яких, наприклад, концерт та військовий парад з артилерійським салютом в центрі Києва; виставка військової техніки; проведення саміту Кримської платформи і саміту перших леді та джентльменів; урочисті заходи в регіонах тощо.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський обіцяв, що святкування 30-ї річниці незалежності України триватиме три дні і стане незабутнім.