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Україна і Молдова пришвидшать укладення угоди про взаємне визнання ID-карток

Країни проведуть відповідні консультації.

Україна і Молдова пришвидшать укладення угоди про взаємне визнання ID-карток
Фото: МЗС

Україна і Молдова проведуть консультації, аби пришвидшити укладення угоди про взаємне визнання ID-карток задля спрощення руху між країнами.а

Про це йшлося під час переговорів Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби і в.о. Прем’єр-міністра, Міністра закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокоєм на полях Анталійського дипломатичного форуму.

Також міністри говорили про розвиток формату Асоційованого Тріо України, Грузії та Молдови в рамках ініціативи ЄС “Східне партнерство”.

Вони також обговорили хід реалізації інфраструктурних проектів.

Дмитро Кулеба висловив сподівання, що позачергові парламентські вибори у Молдові 11 липня пройдуть у відкритий, демократичний і конкурентний спосіб, без втручання з боку Росії.

Нагадаємо, у травні 2021 року Україна, Грузія та Молдова офіційно стали Асоційованим Тріо

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