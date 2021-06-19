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Порошенко зустрівся з Ердоганом

«Ми погодилися, що у ці непрості часи важливо посилювати українсько-турецьке стратегічне партнерство», - зазначив експрезидент.

Порошенко зустрівся з Ердоганом
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко, який бере участь в Анталійському дипломатичному форумі високого рівня, зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

«Завжди радий зустрічі з Реджепом Тайїпом Ердоганом. Він справжній друг і союзник України. Щиро вдячний йому за величезний внесок у зміцнення обороноздатності нашої держави», – написав Порошенко у Facebook.

«Ми погодилися, що у ці непрості часи важливо посилювати українсько-турецьке стратегічне партнерство як надійну гарантію безпеки та стабільності в цілому регіоні Чорного моря», – зазначив Петро Порошенко.

Анталійський дипломатичний форум під егідою президента Ердогана відбувається в Туреччині вперше. У ньому беруть участь понад 40 глав держав, урядів, міністерств закордонних справ, а також представники академічних кіл, експерти та медіа. За словами організаторів, форум має стати щорічним міжнародним майданчиком для обговорення ролі сучасної дипломатії у реагуванні на глобальні виклики.

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