У Москві зафіксували рекордну кількість нових випадків COVID-19, у 90% хворих - "індійський" штам (оновлено)
У Москві зафіксували рекордну кількість нових випадків COVID-19, у 90% хворих - "індійський" штам (оновлено)
У Великобританії зафіксовано рекордну кількість нових хворих на COVID-19
У Великобританії зафіксовано рекордну кількість нових хворих на COVID-19
Через рясні зливи затопило Ялту, мешканців просять не виходити з дому
Через рясні зливи затопило Ялту, мешканців просять не виходити з дому
РНБО ввела санкції проти бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа
РНБО ввела санкції проти бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа
Що пропонує урядовий законопроєкт №5600 і чому це погано для економіки
Що пропонує урядовий законопроєкт №5600 і чому це погано для економіки
"Схеми" дізналися про таємний візит Новинського до Офісу президента
"Схеми" дізналися про таємний візит Новинського до Офісу президента
Жінки масово судяться з Pornhub через опубліковані з ними відео
Жінки масово судяться з Pornhub через опубліковані з ними відео
У Ботсвані знайшли один з найбільших в історії алмазів
У Ботсвані знайшли один з найбільших в історії алмазів
На газогоні в окупованому Луганську стався вибух
На газогоні в окупованому Луганську стався вибух
ГоловнаПолітика

Порошенко зустрівся у Туреччині з Жозепом Боррелем

Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики має намір відвідати Україну.

Порошенко зустрівся у Туреччині з Жозепом Боррелем
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко провів коротку зустріч з Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем на полях Анталійського дипломатичного форуму високого рівня. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

«Україна залишається дуже високо в інтересах пана Борреля і як віце-президента Єврокомісії, і як людини, яка відповідає за зовнішні зносини і за безпеку», – зазначив Петро Порошенко в коментарі журналістам.

Під час бесіди Боррель та Порошенко обмінялись думками щодо результатів саміту ЄС-США, який відбувся 15 червня за участю президента США Джозефа Байдена.

Петро Порошенко закликав ЄС продовжувати політичний та санкційний тиск на Росію з метою припинення збройної агресії проти України та відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

Він звернув увагу на вкрай загрозливу практику незаконної видачі російською окупаційною владою паспортів РФ на території ОРДЛО.

«Я отримав підтвердження, що пан Боррель планує відвідати Україну. Я йому наполегливо порадив, і він це повністю сприйняв, щоб візит не обмежився лише Києвом, а він особисто поїхав на лінію зіткнення, на фронт, і переконався в тому, як розвиваються події. Я думаю, що це полегшить скоординовану позицію Європейського Союзу по підтримці нашого суверенітета», – сказав Петро Порошенко.

П’ятий президент України також відзначив важливість участі Євросоюзу в установчому саміті Кримської платформи у Києві.

Анталійський дипломатичний форум відбувається в Туреччині вперше. У ньому беруть участь понад 40 глав держав, урядів, міністерств закордонних справ, а також представники академічних кіл, експерти та медіа. За словами організаторів, форум має стати щорічним міжнародним майданчиком для обговорення ролі сучасної дипломатії у реагуванні на глобальні виклики.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також