"Поки ще результатів немає. Як тільки щось станеться, ви про це дізнаєтесь".

Депутат Верховної Ради Вадим Новинський хоче купити телеканал "Наш".

Про це він сказав у коментарі програмі "Схеми".

"Розмови такі йдуть давно – напевно, вже понад рік – про те, що можна було б якимось чином брати участь в акціонерному капіталі цього телеканалу. Але поки ще результатів немає. Як тільки щось станеться, ви про це дізнаєтесь – я зроблю це публічно", - заявив Новинський.

У квітні "Українська правда" повідомляла з посиланням на власні джерела, що Новинський уже зараз є спонсором телеканалу.

Нагадаємо, що зараз власником "Наш" (ТОВ "Наша Прага")" є колишній депутат Євгеній Мураєв.

Раніше Мураєву належав канал NewsOne (ТОВ "Новини 24 години"), але на початку жовтня 2018 року корпоративні права на нього перейшли до депутата Тараса Козака, наближеного до Віктора Медведчука.