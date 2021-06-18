Євро-2020: Україна перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1 (оновлено)
Євро-2020: Україна перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1 (оновлено)
Байден-Путін: навіщо вони зустрічалися?
Байден-Путін: навіщо вони зустрічалися?
УЄФА дискваліфікував лідера суперника збірної України по Євро-2020 за етнічні образи
УЄФА дискваліфікував лідера суперника збірної України по Євро-2020 за етнічні образи
В Австралії після повені павуки утворили величезний кокон, щоб піднятися вище від землі
В Австралії після повені павуки утворили величезний кокон, щоб піднятися вище від землі
Договорились консультироваться. Саммит Путина и Байдена – зарницы недоверия
Договорились консультироваться. Саммит Путина и Байдена – зарницы недоверия
У Раді побилися нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Фоторепортаж
У Раді побилися нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Фоторепортаж
"Нуль українців": у "Нафтогазі" назвали число клієнтів, які отримають газ майже по 12 гривень
"Нуль українців": у "Нафтогазі" назвали число клієнтів, які отримають газ майже по 12 гривень
"Схеми" дізналися про таємний візит Новинського до Офісу президента
"Схеми" дізналися про таємний візит Новинського до Офісу президента
"Нафтогаз" підвищив ціну на газ за місячним тарифом майже до 12 гривень
"Нафтогаз" підвищив ціну на газ за місячним тарифом майже до 12 гривень
ГоловнаПолітика

Новинський хоче купити телеканал "Наш"

"Поки ще результатів немає. Як тільки щось станеться, ви про це дізнаєтесь".

Новинський хоче купити телеканал "Наш"

Депутат Верховної Ради Вадим Новинський хоче купити телеканал "Наш".

Про це він сказав у коментарі програмі "Схеми".

"Розмови такі йдуть давно – напевно, вже понад рік – про те, що можна було б якимось чином брати участь в акціонерному капіталі цього телеканалу. Але поки ще результатів немає. Як тільки щось станеться, ви про це дізнаєтесь – я зроблю це публічно", - заявив Новинський.

У квітні "Українська правда" повідомляла з посиланням на власні джерела, що Новинський уже зараз є спонсором телеканалу.

Нагадаємо, що зараз власником "Наш" (ТОВ "Наша Прага")" є колишній депутат Євгеній Мураєв.

Раніше Мураєву належав канал NewsOne (ТОВ "Новини 24 години"), але на початку жовтня 2018 року корпоративні права на нього перейшли до депутата Тараса Козака, наближеного до Віктора Медведчука.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також