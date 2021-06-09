Мовні квоти: чотири телеканали порушують закон у вечірньому прайм-таймі

Загальнонаціональні телеканали "Україна", "1+1", "Інтер" та ICTV у вечірній прайм-тайм не дотримуються вимог обов’язкового обсягу мовлення державною мовою.

Про це свідчать результати моніторингу, які оприлюднив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Оперативний моніторинг вечірнього ефіру (прайм-тайм з 18:00 до 22:00) чотирьох українських телеканалів був здійснений Секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови з 17 по 23 травня.

Згідно з даними моніторингу, загальна тривалість передач та фільмів у загальному тижневому обсязі мовлення телеканалу "Україна" становила 79,8% (в т.ч. державною мовою - 55,8%, недержавною - 24%), тривалість реклами (в т.ч. анонсів) - 20,2%. Отже, частка передач та фільмів державною мовою від загальної тривалості передач та/або фільмів складає 69,9% (менше 75%).

На телеканалі "1+1" загальна тривалість передач та фільмів державною мовою становила 54,8%, недержавною - 22,5%. Тривалість реклами - 22,7%. Отже, частка передач та фільмів державною мовою від загальної тривалості передач та/або фільмів складає 70,9% (менше 75%).

Загальна тривалість передач та фільмів у загальному тижневому обсязі мовлення телеканалу "Інтер" становить 79,3% (в т.ч. державною мовою - 57,8, недержавною - 21,5%), тривалість реклами (в т.ч. анонсів) - 20,7%. Отже, частка передач та фільмів державною мовою від загальної тривалості передач та/або фільмів складає 72,9% (менше 75%).

На телеканалі ICTV загальна тривалість передач та фільмів державною мовою становила 79,4% (в т.ч. державною мовою - 63,7%, недержавною - 15,7%), тривалість реклами (в т.ч. анонсів) - 20,6%. Отже, частка передач та фільмів державною мовою від загальної тривалості передач та/або фільмів складає 80,2% (більше 75%).

Фото: facebook.com/govuamova

Зазначається, що результати моніторингу згідно з чинним законодавством України передані Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення для вжиття відповідних заходів.

У Секретаріаті мовного омбудсмана наголосили, що реальна частка української в телевізійних ефірах ще менша, адже до 2024 року діють перехідні положення Закону України "Про телебачення і радіомовлення", відповідно до яких передача вважається виконаною українською мовою навіть тоді, коли в ній українською говорять тільки ведучі (диктори).

Відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону України "Про телебачення та радіомовлення" у загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій загальнонаціональної і регіональної категорій мовлення, які відповідно до ліцензій здійснюють ефірне та/або багатоканальне (цифрове) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, передачі та/або фільми, виконані державною мовою, мають становити не менше 75% від загальної тривалості передач та/або фільмів у проміжку часу між 18:00 та 22:00, а не від загальної тривалості контенту.