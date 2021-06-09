Кравчук закликав звільнити з ОРДЛО чотирьох важкохворих українців

Також українська сторона наполягає на відкритті КПВВ.

Під час сьогоднішніх консультацій ТКГ у форматі відеоконференції глава української делегації Леонід Кравчук закликав звільнити чотирьох утримуваних окупаційною владою ОРДЛО важкохворих громадян України.

Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ.

"Також, посилаючись на гуманітарне право, Л.Кравчук закликав російську сторону розблокувати роботу КПВВ зі свого боку, зважаючи на початок періоду відпусток та шкільних канікул", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що Українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв’язку з конфліктом, та вживає всіх необхідних для цього заходів.

"На жаль, наші пропозиції та ініціативи поки не зустрічають належної реакції російської сторони", - зазначається в повідомленні.

Раніше уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що бойовики обмежили виїзд дітей віком від 14 років без паспортів, тим самим порушуючи права на освіту та свободу пересування.