З "Голосу" можуть вийти десять народних депутатів, - Бобровська

Політичну партію "Голос" можуть покинути десять народних депутатів. Остаточного рішення поки що немає.

Про це заявила народна депутатка Соломія Бобровська, передає Новое время.

"Ми спільно будемо приймати рішення щодо подальшого нашого перебування у партії. На цьому я ставлю крапку. Тому що у нас іде обговорення давно. Є окреме рішення від Сергія Притули, за ним вийшов Білоцерківський осередок і, я так розумію, виходять інші колеги із фракції Київради. Але наше рішення буде окремим, воно обговорюється і не прив’язане до Сергія. Ми будемо приймати рішення щодо подальших кроків самостійно. Наразі немає цього рішення, воно в процесі обговорення", - сказала політикиня.

Бобровська підтвердила, що крім неї своє рішення про перебування в партії будуть також приймати Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанішина, Олександра Устинова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин.

За її словами, ці депутати перебувають в опозиції з лютого.

"Ми робили всі від нас залежні кроки зі зміни статуту партії, зборів партії і так далі. Вони минулого тижня виключили без пояснень трьох керівників обласних організацій, які були з моменту парламентських виборів, і це є фактично зачисткою партійної, заміною на людей, які не мають відношення до тих чи інших областей від слова зовсім. По-моєму, це просто рейдерство Кіри Рудик і наближених людей", - додала нардеп.

Бобровська розповіла, що вихід з партії може відбутися в будь-який момент.

"Але для нас всіх важливо, щоб це було консолідоване рішення і розуміння, що це останнє, можливо, рішення в даній ситуації. Для нас важливо зберегти людей, партію, яку ми робили з самого початку, коли Кіри Рудик ще не було в партії", - зазначила вона.

Бобровська висловила припущення, що депутати можуть вийти з партії, але залишитися у фракції.

7 червня український шоумен, волонтер Сергій Притула оголосив про вихід з партії "Голос", розкритикувавши її керівництво і зазначивши, що залишається в політиці.