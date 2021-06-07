Ексспівробітнику Адміністрації президента і РНБО оголосили підозру в державній зраді
Ексспівробітнику Адміністрації президента і РНБО оголосили підозру в державній зраді
Байден перед візитом до Європи озвучив позицію щодо Росії та її агресії в Україні
Байден перед візитом до Європи озвучив позицію щодо Росії та її агресії в Україні
У Києві патрульні затримали водійку, яка наїхала на пішохода та втекла
У Києві патрульні затримали водійку, яка наїхала на пішохода та втекла
У Москві біля мавзолею Леніна затримали пікетувальника з плакатом "Прокинься, у нас знову є цар"
У Москві біля мавзолею Леніна затримали пікетувальника з плакатом "Прокинься, у нас знову є цар"
Збірна України представила нову форму з гаслом "Слава Україні!"
Збірна України представила нову форму з гаслом "Слава Україні!"
У Росії назвали термін завершення будівництва "Північного потоку 2"
У Росії назвали термін завершення будівництва "Північного потоку 2"
Кличко обіцяє до кінця року відкрити в Києві нову станцію метро
Кличко обіцяє до кінця року відкрити в Києві нову станцію метро
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
Встреча Путина и Байдена. Вопрос сохранения украинского государства
Встреча Путина и Байдена. Вопрос сохранения украинского государства
ГоловнаПолітика

Притула вийшов з "Голосу" (оновлено)

Колишній кандидат у мери Києва не згоден з політикою керівництва партії.

Притула вийшов з "Голосу" (оновлено)
Фото: goloszmin.org

Шоумен Сергій Притула, який восени 2020 року балотувався на мера Києва від партії "Голос", вирішив піти з неї.

Про це він повідомив у своєму фейсбуці.

"Два роки тому, 8 червня 2019 року, я оголосив про приєднання до команди «Голосу» перед минулими парламентськими виборами. Це було свідоме та зважене рішення. Мені подобалась команда людей, яка зібралась під новим політичним брендом, цінності, навколо яких об’єднались ці люди, та мета, яку ми спільно перед собою поставили. Не знаю, як би склалась історія партії, якби минулого року її не полишив би засновник. Проте, станом на сьогодні, 7 червня 2021 року, я оголошую про свій вихід з партії «Голос»", - написав він.

Притула пояснив своє рішення тим, що він не згоден з політикою нинішнього керівництва партії.

Він підкреслив, що планує залишитися в політиці.

Оновлено. У пресслужбі партії "Голос" повідомили, що вітають Притулу з тим, "що він зрештою визначився зі своїми політичними планами". 

"Бажаємо йому удачі в побудові власного політичного проєкту, за який він, вочевидь, візьметься, а також у кар'єрі у шоу-бізнесі, яку він успішно продовжує", - йдеться у повідомленні.

У партії додали, що Притула поки не надав письмової заяви про вихід і натякнули, що чекають її і від тих однопартійців, які захочуть долучится до нього. 

Нагадаємо, що на виборах мера Києва Сергій Притула зайняв третє місце, за нього проголосували 56,9 тис. виборців (7,87%). Після програшу Притула сказав, що готуватиметься до виборів у Верховну Раду, а навесні 2021 року почав говорити про бажання стати лідером "Голосу"

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також