Притула вийшов з "Голосу" (оновлено)

Шоумен Сергій Притула, який восени 2020 року балотувався на мера Києва від партії "Голос", вирішив піти з неї.

Про це він повідомив у своєму фейсбуці.

"Два роки тому, 8 червня 2019 року, я оголосив про приєднання до команди «Голосу» перед минулими парламентськими виборами. Це було свідоме та зважене рішення. Мені подобалась команда людей, яка зібралась під новим політичним брендом, цінності, навколо яких об’єднались ці люди, та мета, яку ми спільно перед собою поставили. Не знаю, як би склалась історія партії, якби минулого року її не полишив би засновник. Проте, станом на сьогодні, 7 червня 2021 року, я оголошую про свій вихід з партії «Голос»", - написав він.

Притула пояснив своє рішення тим, що він не згоден з політикою нинішнього керівництва партії.

Він підкреслив, що планує залишитися в політиці.

Оновлено. У пресслужбі партії "Голос" повідомили, що вітають Притулу з тим, "що він зрештою визначився зі своїми політичними планами".

"Бажаємо йому удачі в побудові власного політичного проєкту, за який він, вочевидь, візьметься, а також у кар'єрі у шоу-бізнесі, яку він успішно продовжує", - йдеться у повідомленні.

У партії додали, що Притула поки не надав письмової заяви про вихід і натякнули, що чекають її і від тих однопартійців, які захочуть долучится до нього.

Нагадаємо, що на виборах мера Києва Сергій Притула зайняв третє місце, за нього проголосували 56,9 тис. виборців (7,87%). Після програшу Притула сказав, що готуватиметься до виборів у Верховну Раду, а навесні 2021 року почав говорити про бажання стати лідером "Голосу".