Слідство має бути задоволеним поясненням Порошенка у справі Медведчука, - адвокат

За словами правозахисника, більше ніяких документів чи предметів від експрезидента не вимагається.

П’ятий Президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко дав пояснення слідчим СБУ у справі Медведчука-Козака. Про це журналістам повідомив сам Порошенко.

За словами адвоката Ігоря Голованя, «слідство має бути задоволеним».

«Наголошу, що мова йде про провадження, де підозрюваними є Медведчук і Козак. Вони народні депутати, наскільки я знаю. І це провадження розслідується відповідно до підслідності Державним бюро розслідувань. Але як ми бачимо, ДБР вже не наважується допитувати Петра Олексійовича і передає цю місію слідчим СБУ. Це окрема історія», – говорить Головань.

Він також повідомив, що походження так званих «плівок Медведчука» викликає запитання навіть у слідчих.

«По Бігусу – це дуже дивна для мене ситуація, коли невідомого походження якісь записи. І найбільш дивне, що навіть слідство, наскільки ми зараз зрозуміли, не дуже розуміє, звідки це все взялося», – говорить Головань.

«Я поставив перед слідчим питання, чи слідство наразі хоче отримати будь-які документи чи предмети від свідка Петра Порошенка. Ми отримали офіційну відповідь «Ні». Тому якщо ми почуємо найближчим часом, що слідство вийде з клопотанням про обшук в приміщеннях, належних до Порошенка чи його політичної партії, ми будемо впевнені, що або нам збрехали, або в них несподівано змінилися пріоритети», – зазначив адвокат Ілля Новіков.

«На дату 4 червня слідство не потребувало жодних документів, предметів і не бачило жодної необхідності здійснювати будь-які обшуки в приміщеннях, пов’язаних з Петром Порошенком. Це дуже важливо», – наголосив Новіков.