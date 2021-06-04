Одіозний "регіонал" Микола Левченко повернувся в Україну

Адвокат ексдепутата заявив, що його виправдали в ЄСПЛ.

Колишній член фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді VII скликання Микола Левченко повернувся в Україну.

З 2014 року він жив у Москві, а в 2015 році Левченка оголосили в розшук.

Про повернення ексдепутата в Україну повідомив його адвокат Олег Курчин. В четвер, 3 червня, він написав у фейсбуці, що його бюро виграло в Європейському суді з прав людини справу проти України за позовом Левченка. Згідно з рішенням ЄСПЛ, держава повинна виплатити ексдепутату 1100 євро компенсації.

Фото: facebook.com / Олег Курчин

Миколі Левченку інкримінували ч. 3 ст. 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії). Йшлося про антиукраїнські заяви депутата під час так званої "російської весни".

У 2014 році тодішній голова СБУ Валентин Наливайченко повідомляв, що відносно Левченка також розслідується кримінальна справа за ст.110 Кримінального кодексу (сепаратизм).

Журналіст Денис Казанський зазначає, що "саме Микола Левченко 28 лютого 2014 року допоміг Павлу Губарєву озвучити свій «ультиматум» на сесії Донецької міської ради. Після цього в Донецьку почалися заворушення, які пізніше переросли в бойові дії".