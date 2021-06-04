Євросоюз і Україна почали діалог з кібербезпеки

Європейський Союз та Україна почали діалог з кібербезпеки.

На сайті МЗС повідомляється, що 3 червня відбувся перший раунд кібердіалогу, під час якого обидві сторони "підтвердили свою відданість глобальному, відкритому, стабільному та безпечному кіберпростору".

Україна та Євросоюз обмінялися інформацією про інституційну структуру і повноваження органів у сфері кіберпростору, а також про останні напрацювання у розробці відповідних політик та законодавчих ініціатив.

Сторони підтвердили відданість необхідності створення Програми дій з відповідальної поведінки держав у кіберпросторі в рамках ООН та важливість Будапештської конвенції про кіберзлочинність.

"Україна представила результати впровадження положень Будапештської конвенції в національне законодавство, а саме проєкти законодавчих актів про внесення змін до Кримінального процесуального та Адміністративного кодексів України. Обидва проєкти, затверджені профільним комітетом українського Парламенту, очікують відповідного ухвалення", - йдеться у заяві.

Співголовуючими з боку ЄС виступили Йоганнек Белфорт (директор з питань безпеки та оборонної політики Європейської служби зовнішньої діяльності,) і Якуб Боратинський (начальник відділу кібербезпеки і політики цифрової приватності – заступник директора генерального директорату Єврокомісії з цифрового суспільства, довіри і безпеки), а з української сторони – Марина Михайленко (директорка департаменту ЄС і НАТО Міністерства закордонних справ).

Нагадаємо, що домовленість про початок кібердіалог було досягнути на 22-му саміті Україна - ЄС у 2020 році. На такому майданчику, зокрема, може обговорюватися тематика кіберсанкцій.