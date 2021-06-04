Зеленський ввів до складу РНБО міністра економіки Любченка

Указ президента набирає чинності з дня його опублікування.

Президент Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки і оборони першого віце-прем'єр-міністра, міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Олексія Любченка.

Про це повідомляється в указі президента "Про зміну в складі РНБО" №227.

Так, частковою зміною ст. 1 указу президента від 15 грудня 2014 № 929 "Про склад РНБО" в нього був введений Любченко.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 20 травня Верховна Рада призначила керівника Державної податкової служби Любченка першим віце-прем'єр-міністром, міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Про кандидатуру Любченка на цю посаду стало відомо зразу після появи інформації про скору відставку Ігоря Петрашка. Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв, що "Любченко на посаді керівника Державної податкової служби збільшив надходження за рахунок правильної побудови процесів і адміністрування".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив новому міністру економіки відновити роботу Комітету з призначень.