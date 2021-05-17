Корнієнко пояснив вибір Ляшка, Любченка і Кубракова на посади міністрів

Голова політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко підтвердив, що Верховна Рада у четвер, 20 квітня, планує призначити трьох нових міністрів.

Про це він розказав на брифінгу в понеділок, 17 травня.

Як раніше повідомляв LB.ua, міністром охорони здоров'я замість Максима Степанова має стати його заступник Віктор Ляшко, міністром економіки замість Ігоря Петрашка - голова Податкової служби Олексій Любченко, а міністром інфраструктури замість Владислава Криклія - глава "Укравтодору" Олександр Кубраков.

За словами Корнієнка, Степанова хочуть звільнити через провал вакцинальної кампанії. Віктор Ляшко до неї не мав відношення, він відповідав за карантинні заходи і свої завдання виконував добре, сказав глава "Слуги народу".

"Щодо Степанова головна претензія - низький темп вакцинації. Пан Ляшко не мав стосунку до програми вакцинації, він займався карантинними заходами. Як ми бачимо, за рік карантинні заходи устаканились, нормально приймаються суспільством. Різні заборони, які нам здавалися не дуже розумними, типу не продавати в супермаркетах панчохи чи лампочки, як виявилось потім, роблять свою справу", - сказав Корнієнко.

Він також сказав, що Ляшко "був одним із архітекторів" реформи охорони здоров'я, яка зараз відбувається в Україні, і повинен її продовжувати.

Олексій Любченко, на думку Корнієнка, ефективно проявив себе на посаді керівника Державної податкової служби.

"Любченко на посаді керівника Державної податкової служби збільшив надходження не за рахунок драконівських заходів, тому що в ДПС інструментарій сервісний, у них нема груп захоплення. Він це зробив за рахунок правильної побудови процесів, адміністрування, податкової відкритості і швидкого втілення тих законодавчих заходів, які ми генерували в Верховній Раді", - сказав він.

Глава "Укравтодору" Олександр Кубраков також заслужив на підвищення, вважає Корнієнко.

"Вся Україна бачить, чим він займається, і результати бачить у себе під ногами, під колесами своїх автомобілів. Ті 6-7 тисяч кілометрів доріг, які будуються, мости, переходи - все це за рахунок якісного оновлення, переосмисленого менеджменту такого монстру, як "Укравтодор". Також не потрібно забувати, що пан Кубраков як керівник цього закладу завжди пропонував законодавчі ініціативи, які допомагали якісніше працювати "Великому будівництву", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, що 18 травня на позачерговому засіданні Верховна Рада планує звільнити трьох міністрів: міністра інфраструктури Владислава Криклія, міністра економіки Ігоря Петрашка та міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Перші двоє самі подали у відставку, а звільнення Степанова ініціював прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Позачергові засідання Верховної Ради проводяться у зв'язку з тим, що на чергових засіданнях депутати розглядатимуть поправки до "земельного" законопроєкту №2195.