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​ОП: 20 травня відбудеться пресконференція Зеленського за підсумками двох років президентства

Зазначається, що буде напрацьовано спеціальний формат зустрічі.

​ОП: 20 травня відбудеться пресконференція Зеленського за підсумками двох років президентства
Фото: EPA/UPG

У четвер, 20 травня, Володимир Зеленський проведе пресконференцію за підсумками двох років президентства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Минулого тижня радник керівника ОП по антикризовим комунікаціям Михайло Подоляк повідомив, що наразі обговорюють можливі формати її проведення.

"Треба і підсумки підвести за другий рік каденції Зеленського, і відповісти на питання про те, якою буде трансформація нашої держави протягом третього року каденції", - сказав він.

Крім того, за його словами, буде напрацьовано спеціальний формат пресконференції.

Нагадаємо, Зеленський вступив на посаду президента 20 травня 2019 року. Того року він дав пресконференцію, що стала рекордною за тривалістю – 10 жовтня глава держави спілкувався з журналістами протягом 14 годин поспіль.

Минулого року пресконференція президента за підсумками року каденції також була 20 травня. Зустріч із журналістами організували просто неба на галявині Маріїнського палацу.

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