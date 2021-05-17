В "Дію" додали місцеві петиції і зміну місця проживання

Підписувати звернення можна буде тільки у громаді за місцем реєстрації.

Міністерство цифрової трансформації додало в Єдиний портал державних послуг "Дія" можливість створювати, переглядати та підтримувати електронні петиції.

Про це повідомив віцепрем’єра, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на другому "Дія саміті" в Києві.

Раніше місцеві електронні петиції розміщувалися на окремих сайтах мерій чи області. Тепер вони доступні на єдиному ресурсі - сайті "ВзаємоДія".

Пілотний проєкт із петицій наразі стартує в громадах 10 міст - Полтава, Івано-Франківськ, Луцьк, Суми, Ужгород, Хмельницький, Дніпро, Тернопіль, Черкаси та Херсон. До кінця року планується запустити петиції в усіх громадах України.

Щоб зареєструвати чи підписати петицію, потрібно авторизуватися в додатку чи на сайті. Програма визначає місце реєстрації людини за індивідуальним податковим номером і показує їй петиції, яка стосується саме її громади.

Проєкт місцевих петицій у "Дії" реалізується за підтримки швейцарсько-української Програми "Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади", що реалізується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією.

Крім того, у "Дії" з'явилася можливість зміни місця реєстрації онлайн.

Зараз експериментальний проєкт доступний тільки власникам ID-карток в окремих містах: Київ, Харків, Вінниця, Луцьк, Рівне, Кривий Ріг та Маріуполь.

Міністерство масштабувати послугу на всю країну впродовж року. Для того, щоб вона була доступна власникам паперових паспортів, необхідно прийняти відповідний законопроєкт.

"Щоб скористатися послугою через Дію, ви заповнюєте заявку до 15 хвилин. Якщо ви проживаєте у власному житлі, то підтвердження прийде автоматично. Якщо орендуєте — власник повинен підтвердити ваш запит, який він отримає у Дії через сповіщення. Житло має бути внесено до реєстру нерухомого майна. Інформація про нове місце проживання автоматично з'явиться в реєстрі. До того ж ваша попередня реєстрація одразу анулюється. Послуга буде надана протягом доби", - розказав Федоров про процедуру зміни місця реєстрації.