За шаг до запуска рынка земли: мифы и реальность

Многострадальный 2194
31 марта прошлого года Верховная Рада приняла в целом базовый закон (2178-10) о снятии моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения физлицами с 1 июля 2021 и с 2024 для юрлиц. Однако для запуска рынка земли необходима была детализация и конкретизация процесса на законодательном уровне. Были подготовлены изменения в Земельный кодекс (ЗК) и другие законодательные акты (2194). Впрочем, первая попытка принять обновлённый ЗК 2 декабря 2020 провалилась. 16 марта этого года парламент начал рассмотрение 3128 поправок к документу в повторном первом чтении. 28 апреля Рада таки приняла закон в целом. Однако его подписание спикером, а затем президентом заблокировано из-за регистрации на следующий день больше 10-ти проектов постановлений фракций ОПЗЖ и «Батькивщины» о его отмене.
Профильный аграрный комитет уже дал свои выводы, рекомендовав депутатам определиться в зале «путём голосования» относительно этих постановлений. Все постановления будут провалены большинством, что даст возможность обнародовать закон.
Pro et сontra
Главный аргумент оппозиции по отмене 2194 – это изъятие нормы действующего Земельного кодекса о запрете продажи сельскохозяйственной земли иностранцам. Хотя в базовом законе (2178-10) прописан запрет на продажу земли иностранцам «до проведения референдума». Но с «лазейкой» для нерезидентов через возможность залога в банках, не исключая с иностранным уставным капиталом. Правда, «предохранителем» - обязательного отчуждения такой земли в течение 2 лет.
Вторая причина – это отмена в ЗК понятия «особо ценные земли», которые нельзя продавать. Этим снимается запрет на продажу национальных заповедников, водоемов и лесов.
В-третьих, устранение Геокадастра в качестве контролера за использованием сельскохозяйственных земель. И передача права от государства – собственнику по изменению целевого назначения земли.
В-четвертых, по предположению оппозиции, отмена действующей нормы Земельного кодекса о запрете снятия верхнего плодородного слоя почвы приведёт к бесконтрольному вывозу земли.
В-пятых, могут пострадать мелкие и средние украинские фермеры. Поскольку фермеры, как и крупные агрохолдинги, должны будут выходить на электронные аукционы. А, значит, и конкурировать в покупке земли с глобальными банками и корпорациями.
Что же меняет сам закон, который в Минагро назвали «Новой Земельной Конституцией»? Ключевая норма – это передача земли «на места»: сельским, поселковым, городским советам за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Кроме земель, которые используемых госорганами, Национальной Академией аграрных наук. Сейчас земля передана общинам на основании решения главы Госгеокадастра и Указа Президента, что с правовой точки зрения не совсем корректно. Закон 2194 позволит 1 400 местным общинам распоряжаться 10 млн гектарами земли – это 1/6 территории Украины. В то же время, у государства останется 0,75 млн гектаров: военные полигоны, природоохранные земли, участки госпредприятий.
Действительно отменяется необходимость получения разрешения на изменение целевого назначения земельного участка в ряде госорганов, включая решение КМУ и ВРУ по особо ценным землям. Разрешается приватизация земельных участков под зданиями, которые использовались на основе технической документации. А сама техдокументация готовится без ранее обязательного предоставления разрешения. И подается сразу на утверждение вместе с заявлением о приватизации или аренды самого участка.
Ещё одно из существенных изменений – это конкретизация приобретения права собственности на землю. Если лицо использовало земельный участок в течение 15 лет, но не имеет прав на нее, то сможет обратиться в органы местного самоуправления и приватизировать такой участок. Определена граничная площадь земельного участка, который будет выставляться на аукцион. Она не сможет превышать 20 га.
Стартовая цена продажи земельного участка на аукционе для сельскохозяйственных земель должна быть не менее нормативной денежной оценки. А для земель не с/х назначения – не ниже экспертной оценки. Тем, кто уже имеет право постоянного пользования или аренды земли, дадут возможность выкупить земельный участок по цене НПО (Нормативно-денежная оценка земли) с рассрочкой платежа на 5 лет.
Контроль за использованием и охраной земель тоже переходит полностью к местному самоуправлению. Исполкомы местных советов будут определять конкретных инспекторов, которые получат право составлять протоколы о нарушениях и выносить постановления. Одно из новшеств – это обязательное страхование ответственности сертифицированных землеустроителей. При этом оценщики земель освобождаются от дополнительных сертификатов землеустроителя.
За Геокадастром остаётся право мониторинга с периодичностью в три месяца. С целью сбора обобщенных данных землепользования: площади в разрезе административно-территориальных единиц, собственности, пользования и тому подобное. К требованиям программного обеспечения кадастра и реестра прав добавляется требование о технической возможности мониторить количество земель, которые находятся в собственности или пользовании физического/юридического лица.
Риски коррупции на местах
Глава Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник, который занимается фермерской деятельностью на Киевщине, в интервью LB.ua говорит о ряде рисков после вступления закона 2194 в силу.
Первый из них касается как раз того, что землю государственной собственности за пределами населенных пунктов передадут общинам.
«А значит новые договоры аренды и продление старых нужно будет согласовывать на месте с органами местного самоуправления, а не на уровне области». Естественно, это не исключает коррупционную составляющую уже не «на верху», а непосредственно на местах», – уверен он.
Учитывая, что теперь органы сельских, поселковых, городских советов получат функции по государственному контролю за использованием и охраной земель, по словам Слободяника, возможны такие негативные последствия, как самозахват земельных участков с использованием их не по целевому назначению, включая засорение.
Однозначный плюс закона – это внесение в Государственный земельный кадастр сведений о границах общин без каких-либо государственных органов. Однако согласование со смежной общиной тоже никто не отменяет. Поэтому и здесь не исключены проблемы.
«Риски есть, и они также касаются механизма безвозмездной передачи земли. Ранее такие решения принимал Госгеокадастр, и «решение вопроса» заносили туда. Теперь землю будет выдавать община и, очевидно, «решать вопросы» пойдут к ним. Такая себе «децентрализация коррупции». Хоть в законе прописаны некоторые «предохранители». Теперь, чтобы передать безвозмездно участок, нужно решение 2/3 голосов местных депутатов (а не простое большинство, как было ранее, – LB.ua). Есть надежда, что столько людей коррумпировать будет просто напросто труднее. Плюс – контроль общественности за депутатами в ОТГ. Ведь все эти люди живут в одной деревне/поселке, возможно, даже на одной улице. Можно ли полностью уничтожить этот коррупционный риск? Можно, но придется полностью отменить бесплатную приватизацию или сузить ее. На это никто в Украине идти пока не готов. В итоге остается надеяться на влияние общины на местах», – считает Иван Слободяник.
Миф о снятии верхнего слоя почвы?
Глава Всеукраинского конгресса фермеров уверен, что «старишилки» оппозиции о том, что завтра все черноземы бесконтрольно куда-то вывезут, – это чистой воды спекуляция: «Этот закон не о верхнем шаре земли, а о документации».
«Простыми словами, если вы решили построить на своём маленьком участке дом, то вам придется изменить её целевое назначение, снять этот верхний слой и вывезти его. Обязательно согласовать проект землеустройства и тому подобное. И если где-то есть нарушения, то вас оштрафуют, потому что контроль остается. 2194 — это закон только об упрощении разрешений. Он отменяет ряд согласований: из 5-ти по сути остаётся одно, что при оформлении разрешения экономит время и деньги. Потому что при разработке документации для отвода новых земельных участков, изменения их угодий, снятия грунтового покрова земельного участка при строительстве, не нужно будет платить взятки за согласование документации и проведении ее государственной экспертизы», – прогнозирует он.
Плюс сама проверка документации будет осуществляться только один раз – государственным кадастровым регистратором при внесении сведений в Государственный земельный кадастр.
Похоронит ли закон украинских фермеров?
«2194 никак не касается жизни, здоровья или смерти фермеров. Он даже не столько о рынке земли, как о завершении земельной реформы, то есть о дерегуляции, упрощении процедур и перераспределении полномочий», – уверен Иван Слободяник.
Более того, закон реально защищает права арендаторов: создает механизм реализации преимущественного права покупки земельного участка сельскохозяйственного назначения именно для арендаторов. Теперь эта процедура четко выписана: весь механизм будет проходить через нотариуса и Реестр прав на недвижимость. А это будет эффективным средством борьбы с земельным рейдерством, которое происходит по всей стране повсеместно многие годы.
Еще одна позитивная норма – это уточнение процедуры выкупа в рассрочку земли постоянного пользования. Её сможет выкупить не только фермер, но и его наследники.
Что касается угрозы неконкурентоспособности фермеров после введения электронных аукционов, здесь дело в прозрачности системы, которая будет работать по принципу «Прозорро».
Смогут ли на самом деле иностранцы покупать землю?
Действительно в 2194 есть норма:
«Отмена необходимости согласовывать с Кабинетом Министров Украины вопрос продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности иностранным юридическим лицам».
«Простыми словами, это снятие ограничений по приобретению в собственность иностранными юридическими лицами земельных участков не с/х назначения за пределами населенных пунктов только под существующими объектами недвижимости. Подчеркиваю: не сельскохозяйственного назначения», – акцентирует Слободяник.
Например, община сможет продать коммунальные деградированные земли, на которых уже ничего не растет, какому-то перерабатывающему предприятию. Естественно, не исключая, что оно принадлежит иностранцам. «И это не про продажу земли, а про инвестиции в общины», – добавляет он.
Произойдёт ли полноценный запуск рынка земли с 1 июля?
По прогнозам фермера Ивана Слободяника, непосредственно с 1 июля, когда по базовому закону запускается рынок земли, вряд ли все и сразу кардинально поменяется. Формально – да. И в контексте старта процесса как раз изменения в Земельный кодекс крайне важны.
«Прежде всего, из-за земельной децентрализации, прекращения «дерибана» земель Госгеокадастром. Важно закрепление преимущественного права покупки арендованного земельного участка с/х назначения, владельцем участка или арендатором. Упрощается механизм выкупа земельных участков, предоставленных в постоянное пользование фермерам. 2194 нужен, чтобы не превратить рынок земли в круговорот коррупционного кэша», – считает он.
В то же время, изменений в ЗК для фермеров и аграриев на местах недостаточно: «Важно дать реальную возможность для фермеров покупать ту самую землю. А это уже – упрощение доступа к кредитам, создание Фонда гарантирования и компенсации процентной ставки».
Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко недавно спрогнозировал, что президент до конца мая подпишет изменения в ЗК. Минагро уже готовит подзаконные акты и рынок земли однозначно будет запущен 1 июля. Однако далее Рада действительно должна принять ряд других законов. В первую очередь, 3205 – о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Законопроект в прошлом году был отправлен на доработку и вызвал не меньше споров, чем изменения в ЗК. Депутаты в мае 2020 приняли его за основу. Министр пообещал, что его принятие в целом ожидается в начале июня.
Также на повестке остаётся вопрос детализации налогового законодательства для аграрного сектора. «Просто провести дерегуляцию и передать полномочия на места (что обеспечивают изменения к ЗК, – LB.ua) недостаточно. Необходимо обеспечить сельские территории реальным финансовым ресурсом. Налогообложение гектара земли даст такую возможность, а не на словах наполнять местные бюджеты», – признает глава Минагро.