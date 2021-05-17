Оприлюднено порядок денний завтрашнього засідання Ради

На сайті парламенту опубліковано порядок денний пленарного засідання 18 травня.

Народні депутати планують розглянути 20 законопроєктів і постанов, інформує пресслужба Верховної Ради.

Зокрема, розглядатимуться законопроєкти:

про продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони №2195;

щодо заборони продажу лікарських засобів дітям (№5122, №5122-1, №5122-2);

щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя №5058 тощо.

Раніше голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада цього тижня матиме щонайменше одне позачергове засідання. Одне засідання ініціювала фракція "Слуга народу", воно стосуватиметься кадрових питань. Парламент розгляне питання звільнення міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Перші два самі написали заяви. Подання на звільнення Степанова подав прем’єр.

Сьогодні стало відомо, що профільний комітет Верховної Ради не підтримав відставку Степанова.