Порошенко вимагає від уряду відзвітувати про економічну політику та використання антиковідних коштів

Уряд має прозвітувати про провальну економічну політику та використання коштів антиковідного фонду. Про це заявив під час погоджувальної ради лідер партії «Європейська Солідарність», експрезидент Петро Порошенко.

«За три тижні перерви в роботі парламенту наша команда мала можливість здійснити низку дуже важливих поїздок по Україні. Щойно я повернувся зі Львова і хочу наголосити, що на сьогоднішній день людей по всій країні турбує головне питання – це стрімке погіршення рівня життя, яке пов’язане в першу чергу з незграбністю влади забезпечити зростаючі доходи людей, бо фактично рівень життя падає в зв’язку з стрімким зростанням цін і комунальних тарифів», – наголосив Порошенко.

Лідер «Європейської Солідарності» зауважив, що влада замість компетентних економічних важелів застосовує радянські методи.

«Уряд прийняв відповідне рішення про регулювання цін на паливно-мастильні матеріали. І вчора ми почули, що ще дві компанії приєдналися до фактично зняття з продажу окремих видів палива. Ми хочемо сказати, це повернення до радянських способів регулювання. Може, Зеленському варто вийти з кортежу, сісти на велосипед і побачити, що й ціни на борошно зросли на 60 і більше відсотків, ціни на хліб зросли більше, ніж на 60%, ціни на м’ясо, на цукор, на яйця. Може, ви і ціни на ці продукти намагаєтеся в такий спосіб регулювати, створивши Держкомцін? То це призведе до того, що ми повернемо радянський дефіцит, і ці продукти будуть зникати з крамниць», – застеріг Порошенко.

«В Страсний тиждень, в п’ятницю уряд прийняв «драконівську» постанову про регулювання субсидій для найбідніших людей, які мають право на компенсацію своїх видатків. Загнав у злочинні черги в соцзабезах, для того, щоб вони переоформлювали субсидії, носячі додаткові довідки. Зайдіть в соцзабез, побачте під час ковіду черги і знущання над людьми», – обурився Петро Порошенко.

«Хотів би рекомендувати повернутися до практики, яка була запроваджена нашою командою, коли звичайно поштою тобі приходить відповідний зразок заяви і ти в автоматичному порядку нараховуєш собі субсидію. Свого часу у нас витрати на субсидії були 70 мільярдів, а ви пропонуєте це скоротити менш ніж до 40 мільярдів. Свого часу субсидію отримували 7 мільйонів людей, ви пропонуєте, щоб зараз субсидію отримали 3 мільйони людей, а решта залишилась сам на сам зі своїми проблемами», – говорить Порошенко.

Він також наголосив, що відставка, зокрема, міністра охорони здоров’я Степанова має супроводжуватись обов’язковим звітуванням про виконання постанови парламенту про боротьбу з пандемією та витрати з антиковідного фонду.

«Наша пропозиція – заслухати виконання постанови урядом, обов’язково додати туди звіт про використання коштів антиковідного фонду і притягнення до відповідальності. Ми не захищаємо Степанова. Він має бути знятий разом з урядом і, можливо, опинитися за гратами. Але ключову відповідальність несе Зеленський», – резюмував лідер «Європейської Солідарності».