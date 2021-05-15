Порошенко: "Неупереджений суд, свобода слова і вільні вибори потрібні для прийняття України до НАТО та ЄС"

"І якщо цього не буде, двері НАТО для України будуть закритими".

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко висловив переконання, що Україна не зможе стати членом НАТО і ЄС, якщо влада не дотримуватиметься декількох принципів. Про це він заявив у Львові на форумі депутатів "Європейської Солідарності", повідомляє пресслужба партії.

"Я твердо переконаний, що неупереджений суд, свобода слова і вільні вибори – все це потрібно для того, щоби Україну нарешті прийняли до НАТО та Європейського Союзу. І навпаки, якщо цього не буде, двері НАТО для України будуть закритими", - заявив він.

Порошенко також застеріг від можливів наслідків після внесння норми щодо обрання суддів у закон про сільських старост.

"Скажіть, яке відношення сільські старости мають до формування Конституційного Суду? Де старости – і де Конституційний Суд? В одному законі. Це сталося минулого місяця, і зміни в порядку призначення суддів Конституційного Суду вони підвели в зміни порядку призначення старост", – обурився Порошенко.

Він вважає, що це може бути спробою влади зробити КС "ручним".

"Дивлячись на таке настирливе намагання влади підім’яти під себе Конституційний Суд, я би не виключав, що вони за прикладом Януковича вже мріють про повернення Конституції в редакції 1996 року і моделі одноосібної президентської влади", - заявив він.

Порошенко додав, що український народ декілька разів доводив, що він здатен захищати демократію.