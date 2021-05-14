Шмигаль направив до Верховної Ради подання про відставку Степанова

Питання звільнення голови МОЗ укотре постало на тлі не вельми швидкої вакцинації українців від коронавірусу.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль направив до Верховної Ради подання про відставку Міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Про це у Facebook повідомила речниця голови Верховної Ради України Ольга Туній.

“Офіційно повідомляю, що до Верховної Ради України надійшло подання Прем’єр-міністра України про відставку Міністра охорони здоров’я Максима Степанова”, - написала Туній.

Нагадаємо, наступного тижня депутати Верховної Ради розглянуть питання звільнення трьох міністрів, зокрема очільника МОЗ Максима Степанова. Новим міністром охорони здоров’я може стати заступник міністра - головний санлікар України Віктор Ляшко.

Раніше перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко роозповів, що у понеділок "Слуги народу" обговорюватимуть на засіданні звільнення Степанова.

Питання відставки голови МОЗ укотре постало на тлі не вельми швидкої вакцинації українців від коронавірусу. Про ініціювання його звільнення говорили майже в усіх політсилах. У квітні в парламенті почали збирати підписи за постанову про скликання позачергової сесії для розгляду цього питання.

27 квітня нардепка "Голосу" Ольга Стефанишина зазначила, що вже зібрано 130 підписів для відставки голови МОЗ, не вистачає лише 20-ти. А вже 28 квітня нардеп "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що необхідну кількість голосів зібрано.