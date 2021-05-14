Влада РФ вирішила ліквідувати компанію Медведчука, через яку він отримав підозру, - "Схеми"

Влада Росії розпочала процес ліквідації російської компанії "Новые проекты", яка фігурує у підозрі народному депутату України Віктору Медведчуку щодо "незакінченого замаху на розграбування національних цінностей на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим".

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми".

Зазначається, що відповідний запис в реєстрі юридичних осіб РФ зроблений вже наступного дня після вручення Медведчуку підозри.

Відповідно до витягу, 12 травня 2021 року реєстраційні органи розпочали процедуру ліквідації компанії "Новые проекты", що володіє російською ліцензією на видобуток нафти і газу на ділянці "Глибока", яка до окупації Криму контролювалася Україною.

Причиною ліквідації компанії вказано "ухвалення реєструючим органом рішення про майбутнє виключення юридичної особи з ЄДРЮО (наявність в ЄДРЮО (російському Єдиному державному реєстрі юридичних осіб – ред.) відомостей про юридичну особу, щодо яких внесено запис про недостовірності)".

"У виписці на компанію станом на 14 травня 2021 року існує «запис №19» від жовтня 2020 року, про те, що інспектори Федеральної податкової служби РФ провели перевірку даних компанії «Новые проекты» та встановили певну недостовірність даних. І саме це стало підставою для реєстраційної служби РФ 12 травня 2021 року розпочати процес ліквідації (запис №20). Утім, якщо брати витяг на компанію станом на початок травня 2021 року – у ньому відсутній запис №19 про те, що у жовтні 2020 року щодо компанії були встановлені порушення, хоча ці дані мають оновлюватись в системі фактично в режимі реального часу. Що може вказувати на те, що їх внесли «заднім числом»", – повідомляють «Схеми».

При цьому ліцензія на геологічне вивчення, розвідку і видобуток корисних копалин на ділянці "Глибока" компанії "Новые проекты" залишається чинною до 2046 року.

Нагадаємо, 11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри нардепам Тарасу Козаку та Віктору Медведчуку. Їм інкримінують статті за державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів (порушення норм та правил війни). Тим часом у будинку Медведчука і його офісах пройшли обшуки. За даними ЗМІ, охоронці нардепа не дали слідчим вручити йому підозру і запевняли, що його немає. Згодом Медведчук заявив, що його справді у той день не було – він з дружиною нібито перебував у сусідній області.

13 травня Печерський райсуд відправив Медведчука під домашній арешт.

Коментуючи справу Медведчука, його кум, президент РФ Володимир Путін заявив про "перетворення України в анти-Росію".