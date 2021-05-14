Путін прокоментував справу Медведчука і заявив про перетворення України в анти-Росію

"Що, всіх, хто працює з Росією, будуть тепер в Україні притягати?"

Президент Росії Володимир Путін назвав кримінальну справу проти свого кума Віктора Медведчука, який обвинувачується українським слідством в державній зраді, "очевидною зачисткою політичного поля".

Про це він сказав на нараді з постійними членами російського Радбезу.

"Судячи з усього - і це дуже сумно, - Україну повільно, але вірно перетворюють в якийсь антипод Росії, в якусь анти-Росію, в якийсь майданчик, з території якого ми постійно, судячи з усього, будемо отримувати новини, що вимагають особливої з нашого боку уваги з точки зору забезпечення безпеки Російської Федерації", - сказав Путін на початку наради.

"Зараз, як відомо, там відбувається абсолютно очевидна зачистка політичного поля. Закриваються загальнонаціональні засоби масової інформації - і нічого, наші партнери західні ніяк на це не реагують, якщо не сказати підтримують рішення подібного роду. З політичних мотивів вибірково комусь в провину ставиться робота з Росією в сфері економіки, хоча багато хто, в тому числі й особи з вищого політичного керівництва країни, активно працюють протягом багатьох років в Росії і, до речі кажучи, в Криму теж - і нічого, це вважається нормою", - заявив Путін.

Він звинуватив Україну в вибірковому правосудді, яке, на його думку, торкається виключно тих сил, які хочуть добросусідських відносин з Росією.

"Я говорив про те, що представникам опозиції ставиться в провину співробітництво з Росією, в тому числі в економічній сфері, а представники влади працюють, і працюють, до речі кажучи, досить активно протягом багатьох років. Та й товарообіг у нас за рік склав 9,9 мільярда доларів. Я насилу собі уявляю, якщо об'єктивно підходити до вирішення питань подібного роду: що, всіх, хто працює з Росією, будуть тепер в Україні притягати до кримінальної відповідальності?" - сказав Путін.

Нагадаємо, що 11 травня Офіс генерального прокурора повідомив про підозру депутатам Верховної Ради Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Вони підозрюються у вчиненні державної зради та незакінченому замаху на розграбування національних цінностей на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 28, ч.1 ст.111, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 15, ч.1 ст. 438 КК України).

Козак знаходиться за кордоном, а саме в Білорусі нібито на лікуванні.

Медведчуку 13 травня обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня.