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Київрада вимагає від уряду повернути мільярдні борги за пільгові перевезення пасажирів з інших міст

Кличко наголошує на існуванні заборгованості з 2016 року.

Київрада вимагає від уряду повернути мільярдні борги за пільгові перевезення пасажирів з інших міст
Фото: kyivcity.gov.ua

Київрада проголосувала за направлення звернення до Кабміну та Верховної Ради з вимогою погасити заборгованість за пільгові перевезення пасажирів з інших міст з 2016 року. Рішення підтримали 88 депутатів, повідомляє офіційний сайт Київради. У зверненні депутати нагадують урядовцям, що саме держава має фінансувати пільги, які встановлює.

«До 2016 року компенсаційні виплати за пільговий проїзд здійснювались шляхом надання місцевим бюджетам субвенції з Державного бюджету. Проте, у 2016 році до Бюджетного кодексу України були внесені зміни. Таким чином, всупереч вимогам Конституції, держава відмовилась фінансувати з Держбюджету гарантований нею пільговий проїзд, який був встановлений рішеннями державних органів», - сказано у зверненні.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, видатки з міського бюджету Києва на компенсацію пільгового проїзду у 2019 році вони склали 747,7 млн грн, у 2020 році – 489 млн грн, а на 2021 рік заплановано витратити 803,3 млн грн.

Він наголосив на тому, що в умовах епідемії коронавірусу місту складно виділяти необхідні кошти. Особливо, коли держава несправедливо продовжує вилучати з бюджету Києва надходження від ПДФО - 60% замість 40 %, як з інших міст.

«В умовах обмеженого фінансового ресурсу та відсутності фінансової підтримки з державного бюджету все частіше ставиться під питання можливість подальшого фінансування встановлених державою пільг на перевезення з місцевих бюджетів. Київська міська рада звертається до уряду та парламенту з вимогою врегулювати питання компенсації виплат за пільговий проїзд з державного бюджету», - підсумував Кличко.

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