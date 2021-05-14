15 травня о 9.00 Київський Безпековий Форум проведе онлайн дискусію, присвячену Дню Європи в Україні. Війна Росії проти нашої незалежності надає цьому дню особливого значення.

·Що означає для нас ідея Європи?

·Який прогрес досягнуто на шляху інтеграції України до ЄС і НАТО?

·Що слід очікувати від Саміту НАТО в червні 2021 року?

·Як переконати Захід надати Україні План дій щодо членства в НАТО?

·Як посилити співпрацю ЄС і Сполучених Штатів для протидії російській агресії?

Ці та інші запитання обговорять учасники дискусії:

Ольга Стефанішина - Віце-прем’єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції;

Яцек Чапутович - Міністр закордонних справ Польщі у 2018-20 роках;

Александр Вершбоу - почесний член Атлантичної Ради, Заступник Генерального секретаря НАТО в 2012-16 роках;

Арсеній Яценюк - Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму;

Данило Лубківський - Директор Київського Безпекового Форуму (модератор дискусії).