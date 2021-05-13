Підозрюваний у держзраді нардеп Козак перебуває на лікуванні в Білорусі, - Медведчук

На питання про те, чи контактував він з нардепом Тарасом Козаком після оголошення підозри, Медведчук відповів ствердно.

Підозрюваний у державній зраді народний депутат ОПЗЖ Тарас Козак нині перебуває на лікуванні на території Білорусі.

Про це головаполітради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук заявив в коментарі журналістам після обрання запобіжного заходу.

"Я знаю, де знаходиться народний депутат Тарас Козак. Він знаходиться на лікуванні в Білорусі", - сказав Медведчук.

На питання про те, чи контактував він з нардепом Тарасом Козаком після оголошення підозри, Медведчук відповів ствердно.

11 травня голова СБУ Іван Баканов повідомив на брифінгу, що Тарас Козак нині перебуває в Росії або ж виїхав з неї до третьої країни на відпочинок. До України він, за даними слідства, поки повертатися не збирається.

Нагадаємо, 11 травня генпрокурорка підписала підозри Тарасу Козаку та Віктору Медведчуку. Їм інкримінують статті за державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів.

У лютому Рада національної безпеки та оборони включила Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму. Туди ж потрапили Козак з його жінкою. Рішенням РНБО президент також фактично заблокував діяльність трьох телеканалів – 112, Newsone та ZIK, які пов’язують із Медведчуком. Окрім того, арештували частину трубопроводу "Самара - Західний напрямок", в народі відому як "трубу Медведчука". Сам політик причетність до неї спростовував.

Після цього, у березні, СБУ викликала на допит Медведчука у справі про державну зраду. Слідчі провели допит Медведчука щодо фактів, які фігурують в "плівках Медведчука-Суркова", які раніше були оприлюднені у ЗМІ.