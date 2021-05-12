В Офісі генерального прокурора в середу народному депутату України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку було вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Офіс генпрокурора.

"В Офісі генпрокурора проведені процесуальні дії з підозрюваним народним депутатом України. Підкреслюємо, що народному депутату України повідомлено про підозру 11 травня 2021 року в порядку та у спосіб, передбачених КПК України. В зв'язку з цим, він набув статусу підозрюваного саме з цієї дати", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Також в цей день Медведчук був викликаний для проведення слідчих і процесуальних дій саме в статусі підозрюваного.

Фото: Lb.ua

"Після його прибуття в Офіс генерального прокурора, на вимогу народного депутата і його захисників, їм було надано примірник врученого 11 травня повідомлення про підозру для ознайомлення, з метою забезпечення права на захист. Також підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - заявили в Офісі генпрокурора.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, 11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри нардепам Козаку та Медведчуку. Їм інкримінують статті за державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів. Тим часом у будинку Медведчука і його офісах пройшли обшуки. За даними ЗМІ, охоронці нардепа не дали слідчим вручити йому підозру і запевняли, що його немає.

У той же день голова СБУ Іван Баканов заявив, що нардеп Козак зараз перебуває у Росії, а Медведчук - в Україні.

Сьогодні, 12 травня, Медведчук прийшов до Генпрокуратури.