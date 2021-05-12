Фонд держмайна судиться за визнання "труби Медведчука" власністю держави

Фонд державного майна України подав позовну заяву, в якій просить суд визнати за державою право власності на частину нафтопродуктопроводів "Самара - Західний напрямок".

Про це інформує пресслужба ФДМ.

Також у позовній заяві Фонд держмайна просить суд скасувати державну реєстрацію права власності ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс" та Пд-Західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів на вищевказане нерухоме майно.

"Фонд держмайна співпрацює з правоохоронними органами та займає проактивну і послідовну позицію для захисту державних інтересів", - наголошується в повідомленні.

Так, Національне антикорупційне бюро України та Спеціальна антикорупційна прокуратура завершили розслідування дій експертки, на підставі недостовірного висновку якої суд у 2017 році відмовив у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводів "Самара-Західний напрямок" за державою.

Ухвалою слідчого судді ВАКС від 23 лютого 2021 року заборонено розпорядження, відчуження та користування об’єктами та лінійними ділянками, які безпосередньо задіяні у забезпеченні виробничої діяльності згаданого комплексу.

Нагадаємо, за попередніх власників у 2017-2019 років було знищено майже 400 кілометрів нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок". Магістраль було повернуто у власність держави рішенням Ради нацбезпеки і оборони від 19 лютого.

РНБО також доручила Кабінету міністрів вжити заходів для збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальною протяжністю 1 433 км, що проходять через територію України. Мова про ділянку нафтопродуктопроводів Самара - Західний напрямок і Грозний - Армавір - Трудова, яка проходить територією України. Вона у 2018 році була виведена з державної власності та передана в користування російським комерційним структурам і компаніям, афільованим з нардепом Віктором Медведчуком. Сам Медведчук заявляв, що він і його родина не причетні до трубопроводу.

Пізніше Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про арешт та передачу в управління АРМА всього майна нафтопродуктопроводу. Водночас до визначення переможця конкурсу та початку ним заходів з управління арештований об’єкт перебуває на відповідальному зберіганні АТ "Укртранснафта".

У квітні АРМА обрало управителя для "труби Медведчука".