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АРМА обрало управителя для "труби Медведчука"

Переможцем конкурсу на управління частиною нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок стало АТ "Укртранснафта".

АРМА обрало управителя для "труби Медведчука"
Фото: Neftegaz.ru

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) визначила переможцем конкурсу на управління арештованою частиною магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" компанію "Укртранснафта".

Про це повідомляється на сайті АРМА.

Як повідомлялося, уконкурсі взяло участь всього двоє учасників, адже конкуренція на даному ринку є обмеженою.

"Переможець повністю відповідав установленим критеріям відбору та запропонував найбільш вигідні економічні умови. Крім того, щодо іншого конкурсанта – ТОВ «Прикарпатзахідтранс» - ухвалою Вищого антикорупційного суду від 23.02.2021 р. передбачено заборону на користування та розпорядження зазначеним активом. Окрім цього, АТ "Укртранснафта" має більшу матеріально-технічну базу та кількість кваліфікованих фахівців", - зазначається у повідомленні.

Наступний етап передбачає здійснення оцінки активів та укладення договору про управління між АРМА та АТ "Укртранснафта". 

Нагадаємо, за попередніх власників у 2017-2019 років було знищено майже 400 кілометрів нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок". Магістраль було повернуто у власність держави рішенням Ради нацбезпеки і оборони від 19 лютого.

РНБО також доручила Кабінету міністрів вжити заходів для збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальною протяжністю 1 433 км, що проходять через територію України. Мова йде про ділянку нафтопродуктопроводів Самара - Західний напрямок і Грозний - Армавір - Трудова, яка проходить територією України. Вона у 2018 році була виведена з державної власності та передана в користування російським комерційним структурам і компаніям, афільованим з нардепом Віктором Медведчуком. Сам Медведчук заявляв, що він і його родина не причетні до трубопроводу "Самара - Західний напрямок".

Пізніше Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про арешт та передачу в управління АРМА всього майна нафтопродуктопроводу. Водночас до визначення переможця конкурсу та початку ним заходів з управління арештований об’єкт перебуває на відповідальному зберіганні АТ "Укртранснафта".

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