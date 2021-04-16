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Приватизацію першої в'язниці знову відклали через відсутність заявок

Нова спроба - у травні.

Приватизацію першої в'язниці знову відклали через відсутність заявок

Фонд державного майна переніс на травень приватизацію Ірпінського виправного центру (№132) в селищі Коцюбинське.

Аукціон, на якому вперше в Україні мали продати колишню в'язницю, мав відбутися 16 квітня, але зірвався через відсутність заявок.

Наступну спробу продати колишній виправний центр призначили на 16 травня, повідомляється на сайті "Prozorro.Продажі". Вартість об'єкту залишається незмінною - 110 млн гривень.

Ірпінський виправний центр №132, який припинив роботу в серпні 2019 року, має 8,3 га земельних ділянок в селищі, яке є анклавом Київської області всередині Києва. Об'єкт знаходиться всього у шести кілометрах від найближчої станції Київського метрополітену. Багато років обговорювалося питання приєднання селища до столиці, але Верховна Рада у 2020 році вирішила інакше і віднесла його до Бучанського району.

Фото: Фонд державного майна України

Усього в рамках приватизації в'язниць планується виставити на аукціони майно 35 виправних закладів, які перебувають в "законсервованому" стані і не використовуються за призначенням.

Утримувати закриті установи, які не виконують своєї функції, державі невигідно, оскільки це мільйони гривень видатків щороку.

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