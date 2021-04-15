Укравтодор шукає нові джерела фінансування для збільшення обсягів дорожніх робіт, – Кубраков

В Укравтодорі запускають багаторічний проєкт запобігання корупції, який стане прикладом для інших державних установ, та шукають нові джерела фінансування для збільшення обсягів дорожніх робіт за президентською програмою «Велике будівництво». Про це говорили у четвер, 15 квітня, на онлайн-форумі Ukrainian Transport Infrastructure Week.

Голова Укравтодору Олександр Кубраков повідомив, що гроші на дороги ідуть як з Дорожнього фонду, так і з зовнішніх ринків. Для того, щоб підвищити надходження у Дорожній фонд, в агентстві пропонують такі інструменти, як збільшення акцизу на автомобільний газ, запуск системи толінгу, детінізація ринку пального.

«Сумарно ці заходи можуть збільшити надходження до Дорожнього фонду на третину. Це пришвидшить процес відновлення основної мережі доріг. У свою чергу, ці кошти повернуться додатковим зростанням ВВП» - наголосив Кубраков.

Керівник транспортних проєктів ЄБРР Андрій Цокол під час форуму назвав Укравтодор ключовим партнером банку в Україні. ЄБРР вже профінансував 5 проєктів вартістю 1,3 млрд євро. Згідно з новою угодою від 2020 року, ЄБРР фінансуватиме реконструкцію майже 300 км траси М-05 Київ – Одеса, будівництво Північного обходу Львова та втілення чотирьох реформ у дорожній галузі.

Головна реформа стосується боротьби з корупцією. Спеціалісти ЄБРР вже працюють в Укравтодорі, вивчаючи процеси закупівель та управління. Наступним кроком стане створення Плану антикорупційних заходів. Втілення Плану консультанти ЄБРР будуть відслідковувати і супроводжувати до 2023 року. Потім цей досвід можна масштабувати на інші органи управління.