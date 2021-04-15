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Укрзалізниця відновлює 5-денний робочий тиждень, - керівник компанії

За словами Івана Юрика, таке стало можливим завдяки поліпшенню показників діяльності компанії

Укрзалізниця відновлює 5-денний робочий тиждень, - керівник компанії

В Укрзалізниці поновлюється 5-денний робочий тиждень і підвищуються добові виплати і оклади залізничників. Про це повідомив виконуючий обов'язки голови правління УЗ Іван Юрик.

За словами Юрика, таке стало можливим завдяки поліпшенню показників діяльності компанії.

«У квітні ми спостерігаємо зростання навантаження, а разом з тим — фінансових надходжень. Це дало нам змогу, як і обіцяли, відновити усі соціальні виплати, які були призупинені у зв’язку з кризою, спричиненою COVID-19, та повернути повний робочий тиждень для усіх залізничників», - зауважив керівник УЗ.

Також, за його словами, вже з квітня збільшується розмір добових виплат для працівників компанії. Вони підвищаться з 200 грн до 250 грн.

«Завдяки таким ініціативам майже 57 тис. залізничників отримують додатковий дохід за рахунок підвищення добових на відрядження», - зазначив керівник компанії.

Як раніше повідомляла Укрзалізниця, з 1 червня заплановано збільшення тарифних ставок на 10%. Підвищення торкнеться тих співробітників Укрзалізниці, чиї посадові оклади на сьогодні складають менше 30 000 грн.

Відповідні домовленості вже підписані в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іваном Юриком і лідером Профспілки залізничників і транспортних будівельників України Вадимом Бубняком.

Нагадаємо, раніше в Укрзалізниці в якості антикризового заходубуло введено 4-денний робочий тиждень. Тоді це обмеження торкнулося, в першу чергу, працівників центрального апарату та регіональних філій. Залізничники, які виконують роботу безпосередньо на місцях, продовжували працювати у звичному режимі.

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