Кирило Тимошенко розповів про розвиток іпотечного кредитування

Верховна Рада підтримала важливий законопроєкт, який дозволить невдовзі видати близько 8 тис. іпотечних кредитів на житло та передати 12 тис. квартир у фінансовий лізинг у рамках президентської програми «Велике будівництво». 13 квітня за ініціативу проголосували 263 народних депутати. Про це повідомляє «Укрфінжитло».

Законопроєкт №5308 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом» прийнятий у першому читанні. Він має на меті створення необхідних умов для належної реалізації програми доступного житла.

«Це другий етап впровадження президентської ініціативи для забезпечення громадян України доступним житлом. Незабаром ми суттєво масштабуємо наявну програму іпотеки під 7%, забезпечивши розвиток ринку іпотечного кредитування. Також у рамках програми буде використано новий фінансово-кредитний механізм лізингу житла. Придбати житло у лізинг під 5% річних зможуть сотні сімей медиків, військовослужбовців, педагогів, поліцейських та рятувальників», — розповів заступник голови Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.

Реалізовувати президентську програму буде створене у 2020 році ПрАТ «Укрфінжитло». Акціонерне товариство надаватиме довгострокову доступну іпотеку на умовах фіксованої ставки 7%, терміном до 30 років із першим внеском 20%. А також житло у фінансовий лізинг на умовах нульового першого внеску та під 5% річних.

«Сотні тисяч громадян потребують покращення житлових умов, але за наявних обставин більшість із них не може собі дозволити придбати житло. У всіх розвинених країнах світу функціонують подібні масштабні державні програми», — прокоментував прийняття за основу законопроєкту генеральний директор ПрАТ «Укрфінжитло» Василь Шкураков.

У січні 2021 року за ініціативи Президента уряд затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів до 7%. Уже в березні були підписані перші іпотечні договори.