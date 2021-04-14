Аеропорт "Ужгород" з 1 червня відновить прийом рейсів після дворічної перерви

Аеропорт "Ужгород" відновить прийом рейсів з 1 червня.

Про це на брифінгу в середу повідомив депутат Верховної Ради від "Слуги народу", керівник закарпатського осередку партії Микола Тищенко.

"Ми нарешті домовилось з компанією Windrose, і хочу повідомити добру новину: ми відновлюємо пасажирські авіаперевезення в Закарпаття. В 2019 році на невеликий строк авіасполучення було відновлено, але, оскільки це було економічно невигідно, сполучення припинилось", - сказав він.

Останній рейс було виконано в травні 2019 році.

З 1 червня 2021 року в Ужгород тричі на тиждень будуть літати рейси з Києва.

Нагадаємо, що аеропорт "Ужгород" розташований безпосередньо біля словацького кордону - для зльоту і посадки в Ужгороді літаки повинні заходити в повітряний простір Словаччини. Його використання вимагає міжурядових домовленостей, тому Україна збирається побудувати на Закарпатті новий аеропорт.

Його майбутнє розташування поки що тримають в секреті.