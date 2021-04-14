Мертві, що вчать живих. Репортаж із патанатомічного бюро
Мертві, що вчать живих. Репортаж із патанатомічного бюро
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
Полтавська область з 15 квітня перейде в "червону" зону
Полтавська область з 15 квітня перейде в "червону" зону
Байден зателефонував Путіну і запропонував зустріч на нейтральній території
Байден зателефонував Путіну і запропонував зустріч на нейтральній території
Что делать с «Минском» в случае аннексии ОРДЛО
Что делать с «Минском» в случае аннексии ОРДЛО
Рада звільнила випускників від здачі ДПА
Рада звільнила випускників від здачі ДПА
​На Донбасі загинув військовий з Чернівців. Його брата вбили на фронті у 2016 році (оновлено)
​На Донбасі загинув військовий з Чернівців. Його брата вбили на фронті у 2016 році (оновлено)
Звонок Байдена Путину – поставлена ли ситуация на паузу?
Звонок Байдена Путину – поставлена ли ситуация на паузу?
МОЗ пропонує забрати гроші з фінансування ліків і лікарень для закупівлі Pfizer
МОЗ пропонує забрати гроші з фінансування ліків і лікарень для закупівлі Pfizer
ГоловнаЕкономікаБізнес

Аеропорт "Ужгород" з 1 червня відновить прийом рейсів після дворічної перерви

На Закарпаття з Києва літатиме Windrose.

Аеропорт "Ужгород" з 1 червня відновить прийом рейсів після дворічної перерви
Фото: focus.ua

Аеропорт "Ужгород" відновить прийом рейсів з 1 червня.

Про це на брифінгу в середу повідомив депутат Верховної Ради від "Слуги народу", керівник закарпатського осередку партії Микола Тищенко.

"Ми нарешті домовилось з компанією Windrose, і хочу повідомити добру новину: ми відновлюємо пасажирські авіаперевезення в Закарпаття. В 2019 році на невеликий строк авіасполучення було відновлено, але, оскільки це було економічно невигідно, сполучення припинилось", - сказав він.

Останній рейс було виконано в травні 2019 році.

З 1 червня 2021 року в Ужгород тричі на тиждень будуть літати рейси з Києва.

Нагадаємо, що аеропорт "Ужгород" розташований безпосередньо біля словацького кордону - для зльоту і посадки в Ужгороді літаки повинні заходити в повітряний простір Словаччини. Його використання вимагає міжурядових домовленостей, тому Україна збирається побудувати на Закарпатті новий аеропорт.

Його майбутнє розташування поки що тримають в секреті.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також