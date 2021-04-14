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Курс біткойна вперше піднявся вище від $64 тисяч

Ціна росте на фоні IPO криптобіржі Coinbase.

Курс біткойна вперше піднявся вище від $64 тисяч
Фото: EPA/UPG

Курс біткоїна в середу, 14 квітня, вперше піднявся вище від позначки 64 тисячі доларів.

Новий виток подорожчання найвідомішої криптовалюти пов'язують із первинним публічним розміщенням акцій найбільшої американської криптобіржі Coinbase, пише Bloomberg. Вона вийде на IPO сьогодні, розміщення відбудеться на біржі Nasdaq.

"Криптокомпанія, що виходить на IPO, - це видатний момент. Такі кроки дозволяють споживачам безпечніше почуватися з криптовалютою і в підсумку підвищують довіру до цієї сфери", - пояснив агентству гендиректор криптогаманця Zumo Нік Джонс.

Станом на 10:00 за київським часом вартість біткойнів сягнула $64,6 тис. доларів, підскочивши за добу на 6%.

Ринкова капіталізація біткойна вже перевищує 1,2 трлн доларів.

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