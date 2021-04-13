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Рада відхилила всі постанови щодо зниження тарифів на комунальні послуги (оновлено)

Їх розглядали на позачерговому засіданні.

Рада відхилила всі постанови щодо зниження тарифів на комунальні послуги (оновлено)

Верховна Рада на позачерговому засіданні відхилила постанову, яка пропонувала доручити уряду невідкладно змінити фіксовані ціни на електроенергію для побутових споживачів і повернути пільгові 100 кВт. 

За проєкт постанови проголосували тільки 174 народні депутати, оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков

Зміни мали бути внесені в частині встановлення тарифу на електроенергію населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами) (зокрема і в сільській місцевості) за обсяг, спожитий до 100 кВт на год електроенергії на місяць (включно) в розмірі 0,90 грн за 1 кВт на год (з податком на додану вартість).

За аналогічного змісту постанову вже голосували узимку. 

Оновлено. Парламент відхилив і інші постанови-звернення до уряду щодо тарифів. Це, зокрема, проєкт про введення мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії та про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію та тарифів на послуги розподілу природного газу. Проєкт постанови про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері метрології, надання житлово-комунальних послуг та захисту прав споживачів відправили на повторне читання. 

Нагадаємо, 28 грудня Кабінет міністрів вніс зміни в положення про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на оптовому ринку електричної енергії, скасувавши тариф для населення на перші 100 кВт-год електроенергії з 1 січня 2021 року.

У січні нардепи внесли постанову з проханням повернути окремий тариф на споживання електроенергії до 100 кВт-год на місяць. Потім Верховна Рада ухвалила постанову про заходи, спрямовані на соціальний захист населення у зв'язку з підвищенням цін на житлово-комунальні послуги. Документ пропонував повернути пільгову ціну на перші 100 кВт електроенергії, але профільний комітет рекомендував від цього відмовитися. 

Рішення про тариф ухвалюватиме уряд.

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