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Microsoft купив компанію з розпізнавання мовлення майже за $20 млрд

Корпорація розробляє ПО для автоматизації запису розмов лікарів з пацієнтами.

Microsoft купив компанію з розпізнавання мовлення майже за $20 млрд
Фото: nuance.com

Microsoft у понеділок оголосив про придбання компанії Nuance, яка розробляє технології штучного інтелекту та розпізнавання голосу.

Про це повідомляється на сайті Microsoft.

Сума угоди з урахуванням боргів Nuance становить 19,7 млрд доларів, причому Microsoft заплатить 56 доларів за акцію, що на 23% більше ніж їх ринкова вартість на біржі.

Nuance стане найбільшим придбанням Microsoft після угоди з LinkedIn, яка в 2016 році обійшлась корпорації у 27 млрд доларів.

Розробки Nuance Communications застосовувалися при створенні голосового помічника Siri в пристроях Apple. Microsoft планує використовувати їх для власних хмарних продуктів у сфері охорони здоров'я, що були запущені в минулому році. Останні кілька років Microsoft і Nuance працювали над створенням програмного забезпечення для автоматизації процесу запису розмов лікарів з пацієнтами та інтеграції цієї інформації в електронні медичні картки.

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