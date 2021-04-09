"Скоро наша мавпа буде у twitch і discord. Ха-ха".

Стартап Ілона Маска Neuralink опублікував відео, на якому мавпа грає у відеоігри, не торкаючись джойстика.

Компанія раніше стверджувала, що успішно імплантувала тварині чип, що дозволяє їй грати "силою думки", і вперше показала, як це працює на практиці.

Піддослідна тварина - дев'ятирічна макака Пейдж.

На відео показано, як її вчили грати у відеоігри - спочатку з джойстиком. Для мотивації тварині подавали трубкою під монітором банановий смузі. Поки вона гралась, нейронні дані її мозку передавались на комп'ютер, де їх декодували за допомогою спеціального алгоритму.

Після цього джойстик відключили, а потім зовсім забрали. Тварині це не завадило грати далі - вона просто думала про рух руки, ці сигнали зчитував алгоритм і використовував для управління грою.

"Скоро наша мавпа буде на twitch і discord. Ха-ха", - пожартував Маск після виходу цього відео.

Нагадаємо, що метою Neuralink є створення технології, що поверне рухливість кінцівок людям з травмами мозку чи хребта.

Очікується, що чіп Neuralink допоможе боротися з хворобою Альцгеймера, деменціями, паралічем. За словами Ілона Маска, також вона допоможе людям з втратою пам'яті та слуху, депресією та безсонням.