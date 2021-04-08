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СБУ викрила і затримала бойовика "ЛНР", який влаштувався на роботу в МВС

За оперативною інформацією, він мав можливість передавати окупантам інформацію із закритих баз даних.

СБУ викрила і затримала бойовика "ЛНР", який влаштувався на роботу в МВС
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України викрила і затримала колишнього співробітника так званої "спецслужби" терористів "МДБ ЛНР", який переїхав на підконтрольну українській владі територію і працевлаштувався у структуру Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє пресслужбу СБУ.

Слідчі встановили, що зловмисник незаконно обійняв посаду адміністратора одного з сервісних центрів МВС у Херсонській області. Під час оформлення на роботу він надав сфальсифіковані документи.

За оперативною інформацією, він мав можливість передавати інформацію із закритих баз даних до представників бойовиків.

Упродовж 2015-2016 років чоловік був "оперативним співробітником МДБ ЛНР". Він вербував громадян по обидві сторони лінії розмежування і залякував проукраїнськи налаштоване населення.

Силовики затримали правопорушника в одному із житлових районів Нової Каховки. Під час обшуків за місцем проживання та в офісі оперативники виявили документи, які будуть долучені до доказової бази. Також вилучено дві тротилові шашки із електродетонаторами.

Фото: ssu.gov.ua

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України); ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, раніше СБУ  висунула підозру "міністру зв'язку" окупованої частини Луганської області.

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