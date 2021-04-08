На посаду міністра енергетики зараз розглядають потенційні кандидатури п'яти осіб, – джерела
На посаду міністра енергетики зараз розглядають потенційні кандидатури п'яти осіб, – джерела
У Феофанії проводили масову вакцинацію від ковіду. У документах вакцинованих вказували як працівників лікарні
У Феофанії проводили масову вакцинацію від ковіду. У документах вакцинованих вказували як працівників лікарні
НКРЕКП ухвалила постанову про річну ціну на газ
НКРЕКП ухвалила постанову про річну ціну на газ
Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна»
Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна»
Київська влада відмовляється демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви
Київська влада відмовляється демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви
На місці зберігання хабаря брата голови ОАСК знайшли антикваріат, документи Вовка і гроші в п'яти валютах
На місці зберігання хабаря брата голови ОАСК знайшли антикваріат, документи Вовка і гроші в п'яти валютах
Ще дві області офіційно перейдуть у "червону" зону з 9 квітня
Ще дві області офіційно перейдуть у "червону" зону з 9 квітня
Україна уклала рамковий договір з Pfizer, який не зобов'язує до купівлі-продажу, - Жумаділов
Україна уклала рамковий договір з Pfizer, який не зобов'язує до купівлі-продажу, - Жумаділов
Витренко ищут замену
Витренко ищут замену
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Хмельниччині призупинили рух приміських поїздів

Поїзди далекого сполучення наразі курсуватимуть без змін.

На Хмельниччині призупинили рух приміських поїздів
Фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

"Укрзалізниця" опрацює формат обмежень у Запорізькій та Хмельницькій областях, які з 9 квітня віднесені до "червоної" зони. Наразі потяги далекого сполучення курсуватимуть без змін, але рух приміських поїздів на території Хмельниччини буде призупинено.

Про це у телеграм-каналі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, протягом тижня УЗ разом з Мінінфраструктури та МОЗ має надати пропозиції щодо організації перевезень у Запорізькій та Хмельницькій областях. Доти поїзди далекого сполучення курсуватимуть без змін, а продаж квитків і висадка/посадка пасажирів не обмежуватимуться. Про запровадження обмежень та їх характер УЗ повідомить додатково.

Разом з тим, за рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Хмельницької області "Укрзалізниця" з 8 квітня тимчасово скасовує курсування приміських поїздів на території області. Приміські поїзди, які проходять транзитом через регіон, посадку/висадку пасажирів на території області не здійснюватимуть.

У Запорізькій області приміські поїзди на даний час курсують без змін, зазначив міністр.

Нагадаємо, Запорізька та Хмельницька області офіційно перейдуть у "червону" зону з 9 квітня. Таким чином в Україні у "червоній" зоні перебувають 13 регіонів - Київ та 12 областей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Новини по темі:

Читайте також