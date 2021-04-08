На Хмельниччині призупинили рух приміських поїздів

"Укрзалізниця" опрацює формат обмежень у Запорізькій та Хмельницькій областях, які з 9 квітня віднесені до "червоної" зони. Наразі потяги далекого сполучення курсуватимуть без змін, але рух приміських поїздів на території Хмельниччини буде призупинено.

Про це у телеграм-каналі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, протягом тижня УЗ разом з Мінінфраструктури та МОЗ має надати пропозиції щодо організації перевезень у Запорізькій та Хмельницькій областях. Доти поїзди далекого сполучення курсуватимуть без змін, а продаж квитків і висадка/посадка пасажирів не обмежуватимуться. Про запровадження обмежень та їх характер УЗ повідомить додатково.

Разом з тим, за рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Хмельницької області "Укрзалізниця" з 8 квітня тимчасово скасовує курсування приміських поїздів на території області. Приміські поїзди, які проходять транзитом через регіон, посадку/висадку пасажирів на території області не здійснюватимуть.

У Запорізькій області приміські поїзди на даний час курсують без змін, зазначив міністр.

Нагадаємо, Запорізька та Хмельницька області офіційно перейдуть у "червону" зону з 9 квітня. Таким чином в Україні у "червоній" зоні перебувають 13 регіонів - Київ та 12 областей.