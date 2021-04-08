Де полагодити пральну машинку на Оболоні. Що робити домогосподарці?

Не всі власники сучасних автоматичних пральних машинок досконало разбираються в тому, як працює пральна машина і що сховано всередині корпусу за металевими панелями. Але про це знати і не обов'язково, адже зважаючи на складність конструкції, ремонт пральної машини вигідніше і дешевше довірити фахівцям. Проте не завжди апарат відмовляється нормально працювати через технічну несправність. Досить часто причиною збоїв стають помилки користувача і відсутність належного догляду, а також зовнішні фактори. Про те, що робити в першу чергу, коли зламалася пральна машина і піде мова в цій невеликій статті, яку підготували фахівці відомого порталу присвяченого ремонту побутової техніки “Надому”.

Що робити, якщо зламалася пральна машина?

Перш ніж викликати майстра, потрібно переконатися, що дійсно пральна машина зламалася, а не стався якийсь збій, засмітився один з фільтрів, виникли проблеми з подачею води чи електрики або ви неправильно запускаєте прання. Тому завжди першим кроком перевірки причини непрацездатності пралки повинен бути уважний огляд агрегату.

Етапи самостійного огляду

Розглянемо, які неполадки можна виявити без розбирання корпусу і що можна зробити самостійно, якщо пральна машина не працює або програма переривається в процесі прання.

Якщо пралка відмовляється запускатися, при цьому індикатори на панелі не світяться, потрібно перевірити наявність електрики, а також справність УЗО (при його наявності), цілісність запобіжників на ввідному щитку, шнура живлення і справність електророзетки. До ситуації, коли пральна машина включається, але не працює, може призвести відсутність подачі води з водопроводу, нещільне прилягання дверцят барабана або поява сміття в фільтрах. Часто до таких наслідків може призвести перевантаження барабана. У випадках, коли пральна машина зупинилась під час прання, потрібно звернути увагу на якому етапі сталася зупинка, а також на код помилки, який висвічується на табло або на індикаторах лицьової панелі (розшифровка зазвичай приводиться в керівництві користувача або доступна на інтернет-порталі виробника). Найчастіше зупинка відбувається на етапі віджиму І самостійно, в таких випадках, можливо лише усунути дисбаланс речей в барабані. Досить часто пральна машина зливає воду на початку прання, ще не повністю наповнивши бак. При цьому, після кількох спроб, пралка перериває виконання програми і висвічує помилку набору води. У багатьох випадках така ситуація виникає через те, що відбувається самозлив пральної машини викликаний неправильним розташуванням "коліна" на зливному шлангу.

Що робити якщо зламалася пральна машина на гарантії

Зазвичай тривалість гарантії, яку надають виробники на свої вироби, не менше ніж 12 місяців. При цьому головна умова безкоштовного ремонту або заміни машинки на аналогічну - відсутність провини користувача в поломці. Тому, якщо зламалася пральна машина Індезіт або агрегат іншого бренду, гарантійний термін на які ще не закінчився, ні за яких умов не потрібно намагатися відновити працездатність машинки самостійно. Єдине що можна зробити - виконати рекомендації, описані в попередньому розділі. В випадку, якщо це не допомогло усунути несправність - зверніться до продавця пралки з повним пакетом документів: паспорт і гарантійний талон машинки, а також касовий чек, який підтверджує, що покупка була здійснена в цьому магазині. Також потрібно звертати увагу на те, що багато виробників встановлюють тривалу гарантію на окремі вузли. В цих випадках, якщо зламалася пральна машина LG (наприклад помпа), діє один гарантійний термін, а якщо електродвигун - інший (зазвичай більш тривалий).

В таких випадках зазвичай співробітники магазину пропонують звертатися в СервісЦентр для проведення експертизи. І, якщо з'ясовується, що винуватцем поломки є власник машинки, вартість експертизи, доставки і ремонту доведеться сплачувати йому. Але якщо в сервісному центрі підтвердять, що несправність виникла через заводський брак - продавець повинен компенсувати вам витрати на експертизу і запропонувати повернення грошей або заміну машинки на аналогічну.

Досить часто винуватцем пошкодження виявляється перевізник, який здійснює доставку пралки. У таких випадках претензії потрібно направляти йому. Якщо ви не довіряєте фахівцям сервісцентру або винуватець поломки відмовляється компенсувати витрати на ремонт - звертайтеся до суду. Ми розглянемо найчастіші несправності пральних машин і надамо деякі рекомендації по самостійному усуненню нескладних проблем, а також порекомендуємо, коли краще звернутися до фахівців.

Чому пральна машина перестала зливати воду

Причиною цієї проблеми може стати, як поломка зливного насоса або іншого вузла пралки (включаючи керуючий контролер), так і порушення в зовнішньої каналізації. Тому перед тим, як звертатися в майстерню упевніться що вода вільно зливається в каналізаційний патрубок.

Чому пральна машина може не підігрівати воду

Зазвичай про відсутність нагріву господині судять по різкому зниженні якості прання білизни. Щоб впевнитись в поломці, достатньо через чверть години після запуску високотемпературного режиму, спробувати торкнутись скла дверцят люка. Якщо воно залишається холодним – проблема у вузлі нагріву.

Найчастіше винуватцем несправності є нагрівальний елемент, але інколи причина може бути і в температурному датчику, і навіть у найскладнішому в ремонті вузлі - керуючому контролері. Якщо із заміною ТЕНа або температурного датчика легко впорається навіть не дуже досвідчений майстер, то для діагностики і ремонту електронного контролера доведеться звертатися в СервісЦентр. Однак перш ніж запрошувати майстра, переконайтеся, що ви не виставили кнопками мінімальну температуру прання, при якій вода підігріватися не повинна.

Пральна машина не бажає включатися

Якщо ви виконали всі рекомендації по огляду обладнання, але машинка не запускається, причиною може бути зламана кнопка включення, несправність внутрішньої проводки пральної машини або вихід зі строю керуючого контролера. У таких випадках самостійно відновити пралку без приладів і потрібного обладнання навряд чи вдасться. Тому візит майстра буде кращим виходом з даної ситуації