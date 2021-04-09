Україна не здійснюватиме насильної депортації з Криму громадян РФ, - заступник голови Офісу президента

Разом з тим, багато хто готовий повернутися до своїх кримських осель після звільнення півострову.

Україна після повернення Криму не буде насильно депортувати громадян РФ, які незаконно прибули на півострів починаючи з 2014 року.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю LB.ua заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Ми точно не можемо порушувати права цих людей, як не можемо порушувати і міжнародні конвенції, які стосуються гуманітарного права. Насильної депортації бути не може. Якщо це відбудеться, нам світ скаже, що ми такі самі, як росіяни. Цього допустити не можна", - сказав Жовква.

Водночас, за його словами, є чимало тих, хто готовий повернутися до своїх кримських осель після звільнення півострову.

“Думаю, що з цього приводу потрібно вже зараз консультуватися, зокрема і з міжнародними гуманітарними організаціями. Я порушив це питання під час зустрічі із профільним комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович”, - зазначив заступник керівника Офісу президента.

Разом з тим, на його думку, гуманітарним організаціям слід працювати більш активно щодо Криму.

“Місія Червоного Хреста отримала мандат на усю територію України. А зайти до Криму не може. Кажуть, Москва не дозволяє. Може слід постійно порушувати це питання перед державами та домогтися того, щоб вас допустили на територію півострову, до місць позбавлення волі, де незаконно утримують наших людей?” - підкреслив Жовква.

Раніше віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що громадяни Росії, які прибули на територію анексованого Криму, після повернення територій до складу України повинні будуть покинути країну.